Denuncian la aparición de grafitis alusivos a las Farc en la Universidad Nacional de Bogotá

Un nuevo foco de tensión se encendió en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Bogotá, tras la denuncia de grafitis alusivos a las Farc-Ep en las instalaciones del campus.

El profesor Diego Torres utilizó sus redes sociales para exponer la situación y exigir una intervención inmediata y firme del rector, Leopoldo Múnera.

El docente publicó imágenes donde se observan mensajes como “Gentil Duarte Farc” y “Farc Ep. Bolívar Vive. Por la Nueva Colombia” pintados en paredes blancas.

Torres alertó sobre el clima de inseguridad y la falta de pronunciamiento de las directivas, lo que, según él, genera miedo en la comunidad académica.

«La situación en la UNAL de Medellín y Bogotá es cada vez más crítica… Hay miedo en la comunidad académica y su silencio da pie a malas interpretaciones. Estamos cansados de vivir con miedo», escribió el profesor en su cuenta de X.

La aparición de estos mensajes subversivos, sumada a incidentes anteriores como la detonación de un explosivo en el campus en septiembre, reaviva la inquietud por la seguridad dentro de la universidad.

La comunidad académica pide a las autoridades del plantel que rompan el silencio para disipar la desconfianza y tomar medidas concretas contra la proliferación de hechos violentos y subversivos. Hasta el momento, las directivas del plantel educativo no se han pronunciado sobre los grafitis.

La situación en la @UNALOficial sede @BogotaUNAL es cada vez más crítica. Es necesario un pronunciamiento firme de las autoridades universitarias en cabeza del Rector Leopoldo Múnera. Hay miedo en la comunidad académica y su silencio da pie a malas interpretaciones. Estamos… pic.twitter.com/13pTNajMaK — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) September 26, 2025

