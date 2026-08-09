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    ¡Nadie se lo esperaba! Silvestre Dangond sorprendió en Medellín con radical cambio de look

    La nueva apariencia del artista generó comentarios entre los asistentes y sus seguidores en redes sociales.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Susto en la Feria de Cali! Silvestre Dangond no pudo seguir y suspendió su concierto por problemas de salud
    Foto: Ig @silvestredangond
    ¡Nadie se lo esperaba! Silvestre Dangond sorprendió en Medellín con radical cambio de look

    Resumen: Silvestre Dangond sorprendió durante su presentación en el Súper Concierto de la Feria de las Flores en Medellín al aparecer con la cabeza completamente rapada. El cambio de apariencia llamó la atención de los asistentes y generó numerosos comentarios en redes sociales, aunque hasta el momento el cantante no ha explicado públicamente qué motivó su nuevo look.

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    La presentación de Silvestre Dangond en la Feria de las Flores 2026 tuvo un detalle que terminó llamando especialmente la atención de los asistentes. El cantante vallenato apareció sobre el escenario con la cabeza completamente rapada, una imagen diferente a la que suele mostrar públicamente.

    El artista hizo parte del Súper Concierto de la Feria de las Flores, realizado el sábado 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Allí compartió escenario con otros artistas invitados a una de las principales jornadas musicales de la celebración.

    Más allá de su presentación y de la energía que mostró durante el concierto, su nueva apariencia rápidamente generó comentarios entre quienes estaban en el lugar y posteriormente entre sus seguidores en redes sociales.

    El cambio resultó especialmente llamativo porque Dangond ha mantenido durante buena parte de su carrera una imagen asociada a su cabello, por lo que aparecer completamente rapado representó una modificación evidente respecto a su aspecto habitual.

    El cantante no explicó el motivo de su cambio de imagen

    Hasta el momento, no se conoce una explicación oficial de Silvestre Dangond sobre las razones que lo llevaron a cambiar su apariencia.

    Por esta razón, cualquier versión relacionada con los motivos detrás de su nuevo look corresponde a especulaciones y no a una explicación confirmada por el artista o su equipo.

    Durante su presentación, sin embargo, Dangond sí aprovechó el encuentro con el público para hablar sobre un proceso personal que, según sus propias palabras, ha tenido relación con su acercamiento a Dios.

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    El cantante contó que este proceso le permitió replantear algunos aspectos de su vida y de la manera en que entiende su relación con otras personas.

    “Me siento muy feliz, honrado y agradecido con la vida por haber experimentado a Dios ya hace un año y varios meses. Muchas veces lo busqué con mis ojos y no sabía que estaba dentro de nosotros, que cada cosa que hacía, todo el daño que le hacía a otra persona en realidad me lo estaba haciendo a mí mismo porque nosotros somos hermanos”, expresó.

    Una reflexión sobre el presente y su propósito

    Durante sus palabras frente al público de Medellín, el cantante también invitó a valorar el momento presente y a no asumir que siempre habrá tiempo para hacer aquello que realmente importa.

    “No pensemos que hay mucho tiempo, pensemos en el presente”, afirmó.

    Dangond continuó su reflexión hablando sobre la manera en que entiende actualmente su papel como artista y la influencia que puede tener sobre quienes escuchan su música.

    “Dejé de ser Silvestre Dangond el cantante para ser el Silvestre Dangond de la humanidad porque no puedo pasar por la tierra para no sembrar amor y paz”, manifestó.

    El artista también relacionó su música con la posibilidad de generar momentos de felicidad entre sus seguidores y cerró su intervención agradeciendo al público que asistió al concierto.

    “Si mi música es motivo de felicidad, ya me siento tranquilo. Gracias, Medellín”.

    El cambio generó comentarios entre sus seguidores

    La aparición de Dangond con la cabeza rapada no tardó en trasladarse de las conversaciones entre los asistentes a las redes sociales, donde diferentes usuarios reaccionaron ante la transformación de su imagen.

    La novedad se convirtió así en uno de los aspectos más comentados de su participación en la Feria de las Flores, en una noche en la que el cantante también estuvo acompañado por otros nombres destacados de la música.

    La presentación ocurrió en el marco del Súper Concierto de la Feria de las Flores, una de las actividades musicales de la programación de la celebración en Medellín.

    Por ahora, el cambio de imagen es el único elemento confirmado respecto a su apariencia. No existe, en la información conocida, una declaración del artista que permita establecer que el nuevo look responda a una situación particular distinta de una decisión de imagen.

    La participación de Silvestre Dangond terminó dejando así dos aspectos destacados: una presentación ante el público de Medellín y una transformación de su apariencia que sorprendió a quienes están acostumbrados a verlo con un estilo diferente.


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