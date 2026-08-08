¡Le vaciaron la maleta! Esposa de Franco Armani denuncia millonaria pérdida tras vuelo a Medellín

Resumen: La esposa de Franco Armani, Daniela Rendón, denunció que varias pertenencias desaparecieron de su equipaje durante un vuelo de Buenos Aires a Medellín. Según su reporte, se trataría de ropa, zapatos, perfumes, cremas y un bolso, con un valor aproximado de $60 millones. Avianca confirmó que activó sus protocolos de atención y abrió una investigación para revisar el recorrido de la maleta y esclarecer lo sucedido.

Una denuncia relacionada con el manejo de equipaje puso en el centro de la atención a Franco Armani, luego de que su esposa, Daniela Rendón Alzate, reportara la desaparición de varias pertenencias que transportaba en una maleta durante un viaje desde Buenos Aires hacia Medellín.

El caso fue dado a conocer el viernes 7 de agosto, después de que Rendón recibiera el equipaje correspondiente al vuelo AV112 de Avianca. Según relató, al revisar la maleta encontró que varios de los objetos que había guardado ya no estaban.

La mujer manifestó públicamente su inconformidad por lo ocurrido y posteriormente difundió un video en redes sociales en el que mostró el equipaje y explicó parte de la situación.

De acuerdo con su denuncia, el valor aproximado de los elementos que desaparecieron sería de $60 millones. Entre las pertenencias mencionadas se encuentran ropa, zapatos, perfumes, cremas faciales y un bolso que, según Rendón, pertenecía a Franco Armani.

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La denuncia de la esposa de Armani

Rendón cuestionó las condiciones de seguridad bajo las cuales fue trasladado su equipaje y señaló que la situación iba más allá del valor económico de los objetos que desaparecieron.

En el video que compartió en redes sociales, describió la cantidad de artículos que, según su denuncia, fueron retirados de la maleta.

“Sacaron absolutamente todo, camisetas, o sea, no dejaron nada. Sacaron todos los perfumes, no dejaron nada de zapatos. Se robaron todo”.

#INJUSTIFICABLE 🤬 Daniela Rendón Alzate, esposa del arquero Franco Armani, denunció en sus redes sociales que fue víctima del robo de pertenencias de lujo avaluadas en más de $60 millones tras despachar su maleta en vuelo AV112 de Avianca que cubría la ruta Buenos Aires–Medellín pic.twitter.com/tk4U0lQ51y — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 9, 2026

Además de la publicación, la esposa del futbolista hizo pública su posición frente a lo ocurrido y pidió que se investigara el caso.

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En su denuncia también planteó interrogantes relacionados con la seguridad de las maletas que son entregadas a las aerolíneas para su transporte y con los controles que existen durante el recorrido.

Rendón sostuvo que los pasajeros deben contar con garantías sobre el manejo de sus pertenencias y recibir explicaciones cuando se presentan situaciones de este tipo.

Avianca abrió una investigación

Después de que la denuncia se hiciera pública, Avianca informó que activó sus protocolos de atención y estableció contacto con la pasajera para acompañarla frente a lo ocurrido.

La compañía señaló además que inició una investigación interna para revisar el trayecto realizado por la maleta y determinar en qué punto pudieron presentarse las irregularidades denunciadas.

Para ello, la aerolínea indicó que se encuentra recopilando los registros correspondientes a las diferentes etapas del recorrido del equipaje y que trabaja junto con las autoridades y los operadores involucrados en el proceso.

La investigación busca revisar el desplazamiento de la maleta desde su origen hasta su llegada a Medellín y establecer qué ocurrió con las pertenencias que, según la denuncia, no fueron encontradas al momento de recibir el equipaje.

Avianca también manifestó que mantendrá informada a Daniela Rendón sobre los avances de la revisión y que entregará una respuesta una vez concluya el proceso interno.

Por ahora, la denuncia de la esposa de Armani y la investigación anunciada por la aerolínea constituyen los elementos conocidos públicamente sobre el caso. La revisión deberá establecer las circunstancias en las que desaparecieron las pertenencias señaladas y en qué momento del recorrido pudo haberse presentado la situación.