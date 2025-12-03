Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Fico Gutiérrez, el segundo político en todo el país con mejor imagen positiva, según sondeo de Atlas Intel

    A Fico solo lo supera Álvaro Uribe en imagen positiva. Su trabajo en Medellín lo consolida como un referente político en el país.

    Publicado por: Julian Medina

    Fico responde por Medellín
    Federico Gutiérrez en una imagen de archivo
    Fico Gutiérrez, el segundo político en todo el país con mejor imagen positiva, según sondeo de Atlas Intel

    Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se posiciona como una de las figuras más influyentes de Colombia, ocupando el segundo lugar en imagen positiva según el más reciente sondeo de la firma internacional Atlas Intel.

    El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se consolida como uno de los políticos más influyentes del país, según el último sondeo realizado por la firma encuestadora internacional Atlas Intel, que lo ubicó en el segundo lugar como uno de los políticos con más imagen positiva.

    Según el sondeo, que recogió más de 3.000 respuestas, el 44% de las personas tiene una imagen positiva del hoy alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Su popularidad solo es superada por la del expresidente Álvaro Uribe, que recoge un 52% de imagen positiva.

    En tercer lugar se encuentra Abelardo de la Espriella, con un 42% de imagen favorable. El presidente Gustavo Petro está por debajo de políticos como María Fernanda Cabal e Iván Duque, obteniendo un 37% de imagen positiva y un 62% de imagen negativa.

    Este resultado se puede interpretar de diferentes maneras, pero una de ellas es que, gracias al trabajo que ha realizado el alcalde en Medellín, la confianza en su trabajo se disparó y por eso es un referente a nivel nacional.

    En cuanto a la gestión de Petro como presidente, el 52.7% de las personas cree que ha sido muy mal gobierno y el 17% cree que su mandato es regular. Solo el 30.4% de las pernas cree que ha tenido un buen gobierno.

    Fico Gutiérrez, el segundo político en todo el país con mejor imagen positiva, según sondeo de Atlas Intel

    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


