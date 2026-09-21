Resumen: El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para establecer su plena identidad, mientras que los investigadores iniciaron la recolección de pruebas en la escena para determinar los móviles de este asesinato y dar con el paradero de los sicarios.

¡Nadie oyó nada! Asesinado de 10 disparos en el barrio La Camila de Bello

Minuto30.com .- Las autoridades investigan un violento homicidio registrado la noche de este domingo 20 de septiembre en el barrio la Camila en el municipio de Bello, Antioquia, donde un joven aún no identificado fue acribillado en plena vía pública.

El hallazgo, por el cual aún no se reportan capturas, ocurrió alrededor de las 9:30 p. m. cuando patrullas de la Policía llegaron al lugar tras ser alertadas por la comunidad. En plena calle encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, rodeado por varias vainillas de bala esparcidas en el suelo.

El reporte preliminar detalla la brutalidad del ataque, pues el cuerpo presentaba un total de 10 impactos de arma de fuego: cinco en la cabeza, cuatro en la espalda y uno en la axila izquierda.

Nadie sabe quien es

El hombre, de quien se desconoce su identidad, tendría entre 25 y 30 años de edad. Al momento del ataque vestía un buzo de color negro, pantalón jean azul y tenis blancos.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para establecer su plena identidad, mientras que los investigadores iniciaron la recolección de pruebas en la escena para determinar los móviles de este asesinato y dar con el paradero de los sicarios.

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