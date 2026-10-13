Resumen: El hecho quedó registrado en video y desató rechazo ciudadano. En las imágenes se observa el momento en que el transportador lanza dos cortes contra el animal en medio de la riña.

Conmoción en Yumbo: Camionero atacó con machete a perro y a sus dueños en una pelea por la vía

Minuto30.com .- Un grave caso de intolerancia y maltrato animal generó indignación en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se evidencia el momento en que el conductor de un camión arremete con un machete contra los ocupantes de una motocicleta y su mascota en plena vía pública.

Discusión vial armada con machete

De acuerdo con el material audiovisual que circula en plataformas digitales, el altercado se originó presuntamente por un conflicto de tránsito entre el transportador y una pareja que se movilizaba en una motocicleta:

En la grabación se observa al conductor del camión descender de la cabina y, en medio de un cruce de palabras e insultos, desenfundar un arma cortopunzante tipo machete con la que empezó a intimidar a los tripulantes de la moto.

La mascota, que se desplazaba junto a la pareja sobre el vehículo de dos ruedas, bajó a la calzada y quedó justo en medio del enfrentamiento entre las partes.

Ataque a la mascota y forcejeo

La situación alcanzó su punto más crítico cuando el agresor dirigió el arma blanca hacia el animal; ante la agresión directa contra la mascota, el hombre de la motocicleta se abalanzó físicamente contra el camionero para desarmarlo y evitar que continuara atacando al animal.

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En medio de los forcejeos, la acompañante intervino rápidamente para sujetar al perrito, ponerlo a salvo e increpar al camionero, buscando disolver el enfrentamiento.

la riña se disolvió

Tras varios instantes de tensión física y reclamos verbales, los involucrados suspendieron la disputa, abordaron de nuevo sus respectivos automotores y abandonaron el lugar de los hechos.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del perro y si alcanzó a sufrir heridas de gravedad producto de los impactos con el arma blanca. Colectivos de protección animal y habitantes de la zona solicitaron a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación iniciar las actuaciones judiciales pertinentes por presunto maltrato animal.