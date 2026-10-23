¡Así huyen los cobardes! Video revela cómo abandonaron el carro bomba en peaje de Casanare

Resumen: Un video muestra cómo un hombre abandona el carro bomba en el peaje San Pedro, Casanare, y escapa en una motocicleta que lo esperaba. La ANI reportó preliminarmente tres personas con lesiones leves y siete ilesas, sin fallecidos. La ministra de Transporte condenó el ataque, mientras las autoridades buscan identificar a los responsables.

El video del carro bomba en el peaje San Pedro, en Casanare, deja ver la secuencia de un ataque que puso en peligro a quienes trabajaban en las casetas: un hombre abandona el vehículo y otro lo espera en una motocicleta para escapar. Mientras los responsables se alejan, las trabajadoras quedan expuestas a una explosión que golpeó la infraestructura vial durante la madrugada de este viernes 23 de octubre.

Las imágenes que circulan en redes muestran el automóvil detenido junto a una de las garitas del peaje, en el corredor entre Villanueva y Monterrey. El conductor desciende y se dirige hacia la motocicleta. La huida de los señalados participantes contrasta con el riesgo que dejaron a su paso para las personas que cumplían su jornada laboral y para los usuarios de la carretera.

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Una huida que dejó a las trabajadoras frente al peligro

En la secuencia se observa el encuentro de los dos hombres al lado del vehículo que quedó abandonado. Las capturas permiten seguir parte de ese recorrido: primero aparece el carro junto a las casetas, luego un hombre se acerca a la moto y, después, los ocupantes se alejan del sitio. El ataque no fue contra una instalación vacía, sino contra un lugar de trabajo y de tránsito de civiles.

Foto: Redes Sociales.

Una de las versiones sobre la grabación señala que el individuo habría alcanzado a advertir a quienes estaban en el lugar antes de escapar. Ese supuesto aviso no está confirmado y no cambia el hecho central: un vehículo con explosivos fue dejado junto a personas que estaban trabajando. Tampoco se ha establecido públicamente quién dio la orden del atentado o qué estructura criminal estuvo detrás.

La grabación es un nuevo elemento para reconstruir lo ocurrido, pero las identidades de los hombres y sus responsabilidades deberán ser establecidas por las autoridades. Por ahora no hay información verificada que permita atribuir el ataque a un grupo específico. La investigación busca identificar a quienes participaron y determinar cómo fue preparado el vehículo utilizado.

Foto: Redes Sociales.

La ANI entregó un balance preliminar del atentado

La Agencia Nacional de Infraestructura informó que el hecho fue reportado a las 00:24 por personal de la concesión Covioriente. Ubicó el peaje en el PR 14+900 de la Ruta Nacional 6511, sector de la vereda Banquetas, en jurisdicción de Villanueva, Casanare. El peaje está situado en el corredor vial que conecta Villanueva y Monterrey.

En su comunicado, la ANI reportó preliminarmente tres personas con lesiones leves y siete ilesas, sin víctimas fatales. Los primeros reportes conocidos sobre el ataque habían hablado de cuatro personas heridas. La información de la entidad corresponde a un balance preliminar de la atención de la emergencia.

Tras el reporte se activó el protocolo de emergencias con ambulancias, carro taller y acompañamiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. La entidad expresó solidaridad con los trabajadores afectados, sus familias y los usuarios del corredor, y rechazó la violencia contra una infraestructura que presta un servicio a los ciudadanos.

Foto: Redes Sociales.

Rechazo al terrorismo y búsqueda de los responsables

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó el atentado y lo calificó como un acto criminal contra la vida y el derecho de los colombianos a movilizarse en paz y seguridad. Aseguró que el Gobierno trabaja con las autoridades para asegurar la zona y proteger a quienes utilizan este corredor vial.

«El terror no puede someter la movilidad ni la libertad de los colombianos», expresó la ministra, quien también manifestó su solidaridad con los heridos y sus familias. Su pronunciamiento se suma al rechazo por un ataque cuyos responsables escaparon dejando el peligro sobre trabajadores y viajeros.

El gobernador César Ortiz Zorro anunció un consejo de seguridad para coordinar las acciones frente al atentado. También se conoció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. El esclarecimiento deberá determinar tanto la participación de quienes aparecen en las imágenes como la de otros posibles involucrados.

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