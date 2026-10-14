¡Adiós a la melena! El Pibe Valderrama sorprendió al aparecer rapado y desató dudas en redes

Resumen: Carlos ‘El Pibe’ Valderrama publicó un video junto a su esposa, Elvira Redondo, en el que aparece durante un corte de cabello que parece dejarlo sin su característica melena rubia. La grabación sorprendió a sus seguidores y generó dudas sobre su autenticidad, pues algunos usuarios plantearon que podría haber sido creada con inteligencia artificial. Hasta el momento, no se ha confirmado si el cambio de apariencia es definitivo.

La imagen de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a ser tema de conversación entre los aficionados después de compartir una grabación en la que aparece junto a su esposa, Elvira Redondo, durante un corte de cabello que parece dejarlo sin su tradicional melena rubia. El video, difundido el 13 de octubre, muestra al exjugador sentado frente a la cámara mientras Redondo se prepara para pasarle la máquina.

Antes de comenzar, Valderrama se dirige a sus seguidores y anuncia: “Mi gente, hoy es el día”. La escena registra el proceso y el momento en que su esposa termina el corte. Al ver el resultado, ella lo presenta en tono de broma como “el calvo Valderrama”, mientras él responde: “No joda, se ve bacano”.

La publicación generó sorpresa porque el cabello rubio y rizado ha sido una de las características más reconocibles del antiguo capitán de la selección Colombia. Sin embargo, el video también abrió interrogantes entre algunos usuarios, que pidieron confirmar si las imágenes corresponden a un cambio real o si podrían haber sido creadas con inteligencia artificial.

Bromas familiares y comentarios en redes

Durante la grabación, la pareja conversa en tono humorístico sobre la reacción que podría tener su entorno ante la nueva apariencia. Redondo comenta que sus nietos quizá no reconozcan a su abuelo sin el cabello que lo ha distinguido durante décadas. También menciona a Faustino Asprilla, excompañero de Valderrama en la selección, al hablar de las posibles reacciones.

Los comentarios de los seguidores fueron variados. Algunos celebraron el resultado y destacaron que el exfutbolista conserva el reconocimiento del público con o sin su característica melena. Entre los mensajes publicados aparecen: “Te queda bacano!!!! Pibe!!!” y “Leyenda!! Con o sin melena”.

La grabación también recibió comentarios de Mario Alberto Yepes, exdefensor y antiguo capitán de la Selección Colombia, quien escribió: “¿Cómo así? Jajaja, pero no le dejaste nada”. Por su parte, René Higuita reaccionó a la publicación con el mensaje: “Pibete, el que es lindo es lindo, te quedó chévere”. Ambos comentarios se sumaron a las reacciones de quienes se sorprendieron al ver al samario con una apariencia distinta a la habitual.

A pesar de que el video fue difundido en las redes sociales de Valderrama, algunas personas pusieron en duda su autenticidad y plantearon que podría tratarse de contenido elaborado con inteligencia artificial. Por eso, no es posible concluir únicamente a partir de las reacciones en línea que el cambio sea definitivo. En la información compartida tampoco aparece una explicación confirmada sobre el motivo del corte.

Esto le podría interesar: ¡Tragedia en la música popular! Murió reconocido acordeonero tras fatal accidente en Bogotá

Una imagen asociada a su carrera

La melena rubia de Valderrama ha sido una de las señas que han acompañado su trayectoria deportiva. El exfutbolista, nacido en Santa Marta, representó a Colombia en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Su apariencia se mantuvo como parte de su identidad pública durante su etapa en la selección y en los años posteriores a su retiro.

Su paso por el fútbol estadounidense también dejó una muestra de la popularidad de su estilo. En 1996 se incorporó al Tampa Bay Mutiny, de la Major League Soccer (MLS), y su imagen inspiró el llamado “Valderrama Day”. En esa jornada, aficionados y compañeros utilizaron pelucas rubias para rendirle homenaje, una señal de que su aspecto se había convertido en un rasgo ampliamente reconocido por los seguidores.

El propio Valderrama había contado en una entrevista con el periodista Andrés Cantor, en el programa Entregoles, que rechazó una oferta de dos millones de dólares para cambiar su apariencia antes del Mundial de Estados Unidos 1994. Según ese relato, el exjugador decidió conservar su estilo en lugar de modificarlo por una propuesta comercial.

Este antecedente permite entender por qué la grabación reciente despertó interés entre los aficionados: su cabello ha sido parte de la imagen con la que el público lo identifica desde hace años.

¿El cambio será permanente?

Por ahora, no hay información que permita establecer si el cambio de apariencia será permanente o si el video tiene otro propósito. Mientras tanto, la publicación continúa generando comentarios entre los aficionados, para quienes la melena rubia ha sido durante décadas una de las características más representativas de ‘El Pibe’ Valderrama.