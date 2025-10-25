¡Cayeron los del ‘raponazo’! Tres hombres fueron capturados tras robar en TransMilenio

La Policía de Bogotá capturó a tres hombres señalados de cometer hurtos dentro del sistema TransMilenio bajo la modalidad de ‘raponazo’. De acuerdo con las autoridades, los detenidos harían parte de una banda delincuencial dedicada al robo de celulares y objetos de valor a los usuarios del transporte masivo.

El operativo se desarrolló luego de que la central de radio alertara a las patrullas sobre un hurto ocurrido al interior de un bus articulado, hecho que fue registrado por las cámaras de seguridad del sistema. Al llegar al lugar, varios ciudadanos informaron que cuatro personas habían despojado de sus pertenencias a dos pasajeros.

“Por medio del seguimiento de cámaras se logra la identificación de los presuntos responsables, quienes tomaron dos rutas diferentes dentro del sistema. En un trabajo articulado con patrullas, fueron interceptados en la estación Quintaparedes”, explicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio de la Policía de Bogotá.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron dos celulares de alta gama, avaluados en más de 7 millones de pesos, los cuales habían sido hurtados momentos antes. Además, se estableció que uno de los capturados registra antecedentes por hurto.

Salieron a dar un "paseíto" por @TransMilenio pero terminaron tras las rejas por hurtar las pertenencias de dos usuarios. Gracias a las cámaras y a la reacción oportuna de policías en #QuintaParedes se logró la captura de cuatro personas, tres de nacionalidad extranjera.

Los detenidos, junto con los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y concierto para delinquir. Entretanto, las autoridades adelantan la búsqueda de una cuarta persona implicada en los hechos.

En lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado 1.768 personas por hurto y ha logrado la recuperación de más de 1.293 celulares en diferentes operativos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123, una herramienta clave para fortalecer la lucha contra la delincuencia en la capital.