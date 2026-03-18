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Resumen: Cierre total en la avenida El Poblado por falla en la vía. Autoridades habilitan rutas alternas en Medellín.

Caos vial en El Poblado: cierre total de la avenida obliga a usar rutas alternas

El cierre avenida El Poblado continúa generando afectaciones en la movilidad en Medellín, luego de que se registrara una falla en la calzada a la altura de la calle 7, lo que obligó a las autoridades a restringir completamente el paso en ambos sentidos.

La Secretaría de Movilidad confirmó que la medida se mantendrá mientras se adelantan estudios técnicos y obras para estabilizar el terreno, tras la socavación que comprometió la estructura de la vía.

Debido a esta situación, el cierre avenida El Poblado se extiende entre la calle 7 y la calle 7D.

Las autoridades establecieron rutas alternas

En sentido sur–norte, los conductores deben tomar la calle 7 a la altura de la Clínica Medellín, avanzar hacia el oriente hasta la carrera 39, descender por la calle 9 y retomar nuevamente la avenida hacia el norte.

En el sentido contrario, norte–sur, el desvío inicia en la calle 7D. Los vehículos deben dirigirse hacia la carrera 43C, continuar hacia el sur hasta la calle 5A y desde allí retomar el recorrido habitual.

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Adicionalmente, se informó que el acceso a Patio Bonito desde la glorieta de Monterrey permanece cerrado, lo que obliga a los conductores a tomar vías como la avenida Las Vegas hasta la calle 4 Sur para realizar el retorno, o utilizar la calle 10 hacia la carrera 43C para ingresar a sectores como Astorga.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y conducir con precaución, ya que se prevé alta congestión mientras se atiende la emergencia.

El caso se suma a las recientes afectaciones por lluvias en la ciudad, que han generado emergencias en varios puntos, incluyendo quebradas cercanas como La Presidenta.

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