Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla

    • Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla

    Atlético Nacional recibe a Santa Fe en medio de la incertidumbre por los refuerzos
    Atlético Nacional anunció los convocados para el Clásico Paisa en la fecha 17. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla

    Resumen: El clásico es vital para las aspiraciones del 'Rey de Copas' en la recta final del 'todos contra todos'. Atlético Nacional marha 6º, con 28 puntos; mientras que Medellín es 2º con 31 puntos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Atanasio Girardot se viste de verde y blanco este domingo 26 de octubre para el Clásico Paisa, donde Atlético Nacional es local. El técnico Diego Arias ha elegido a sus mejores hombres para este crucial partido de la fecha 17, buscando una victoria que asegure su posición de privilegio en la tabla del fútbol colombiano.

    El ‘Verdolaga’ Pone Toda su Artillería:

    El estratega de Atlético Nacional convocó a una nómina de lujo, destacando el regreso de figuras de peso y la presencia de talento ofensivo. Entre los elegidos para buscar los tres puntos están: Morelos, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Dairon Asprilla.

    Objetivo: Afianzar la Clasificación y Recortar Distancias:

    El clásico es vital para las aspiraciones del ‘Rey de Copas’ en la recta final del ‘todos contra todos’. Atlético Nacional marha 6º, con 28 puntos; mientras que Medellín es 2º con 31 puntos.

    Una victoria como local le permitiría a Nacional alcanzar los 31 puntos, empatando momentáneamente a su rival de patio y escalando varias posiciones de cara a los cuadrangulares finales.

    Lea también: ¡El búfalo está listo! Alfredo Morelos y la publicación que emocionó a los verdolagas

    El Partido que Cierra la Jornada

    El pitazo inicial para este crucial encuentro, que es el último partido de la jornada 17, se dará a las 6:30 de la tarde, en un duelo que promete ser vibrante y determinante para la clasificación.

    Aquí más Noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    Cuatro bajas en Nacional de cara al Clásico Paisa: próximos a iniciar trabajos grupales

    ¡El búfalo está listo! Alfredo Morelos y la publicación que emocionó a los verdolagas

    ¡Hinchas de Atlético Nacional se quejaron! El verde paisa publicó la venta de boletas para el clásico cuando todo estaba agotado

    Compartir:
    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    ¡Medellín quiere el liderato! Convocados «poderosos» para el Clásico Paisa que cierra la jornada 17

    ¡Medellín quiere el liderato! Convocados «poderosos» para el Clásico Paisa que cierra la jornada 17

    Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla

    Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla

    Cuatro bajas en Nacional de cara al Clásico Paisa: próximos a iniciar trabajos grupales

    Cuatro bajas en Nacional de cara al Clásico Paisa: próximos a iniciar trabajos grupales


    [grupos] [fixture items="7"]