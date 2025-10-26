Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla

Minuto30.com .- El Atanasio Girardot se viste de verde y blanco este domingo 26 de octubre para el Clásico Paisa, donde Atlético Nacional es local. El técnico Diego Arias ha elegido a sus mejores hombres para este crucial partido de la fecha 17, buscando una victoria que asegure su posición de privilegio en la tabla del fútbol colombiano.

El ‘Verdolaga’ Pone Toda su Artillería:

El estratega de Atlético Nacional convocó a una nómina de lujo, destacando el regreso de figuras de peso y la presencia de talento ofensivo. Entre los elegidos para buscar los tres puntos están: Morelos, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Dairon Asprilla.

Objetivo: Afianzar la Clasificación y Recortar Distancias:

El clásico es vital para las aspiraciones del ‘Rey de Copas’ en la recta final del ‘todos contra todos’. Atlético Nacional marha 6º, con 28 puntos; mientras que Medellín es 2º con 31 puntos.

Una victoria como local le permitiría a Nacional alcanzar los 31 puntos, empatando momentáneamente a su rival de patio y escalando varias posiciones de cara a los cuadrangulares finales.

Lea también: ¡El búfalo está listo! Alfredo Morelos y la publicación que emocionó a los verdolagas

El Partido que Cierra la Jornada

El pitazo inicial para este crucial encuentro, que es el último partido de la jornada 17, se dará a las 6:30 de la tarde, en un duelo que promete ser vibrante y determinante para la clasificación.

Aquí más Noticias de Atlético Nacional