Alfredo Morelos, atacante de Atlético Nacional, recibió la gran noticia de que podrá disputar el clásico paisa contra el DIM este domingo 26 de octubre.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El compromiso, que seguro estará acompañado por más de 40 mil hinchas en el estadio Atanasio Girardot, ha tenido previamente momentos candentes.

Primero porque por la sanción a la tribuna norte que le habían impuesto a Atlético Nacional, la presencia de los hinchas del DIM estaba en duda.

Sin embargo, tras la gestión de Atlético Nacional, la sanción de toda la tribuna norte se redujo solo a dos sectores.

Adicionalmente, al DIM le podrían costar las bajas de Léider Berrio, Brayan León y Léyser Chaverra, quienes por acumulación de tarjetas no estarán presentes.

Adicionalmente, el levantamiento de la sanción a Alfredo Morelos, incomodó a los hinchas del ‘Poderoso’, que vieron la decisión como un favorecimiento al verde paisa.

Sin embargo, el reglamento prevé la posibilidad de suspender sanciones cuando no son decisiones en cancha, situación que se da en el caso de Morelos.

También, la norma establece que, en esos casos, si se ha cumplido el 50% de la sanción, ésta se puede suspender hasta 6 meses, y en caso de reincidir, se reactivaría.

¡El búfalo está listo! Alfredo Morelos y la publicación que emocionó a los verdolagas

Es decir, Morelos está condicionado y de ser tenido en cuenta, como probablemente pasará, no podrá fingir faltas en el área, so pena de que le reactiven la sanción y le impongan otra más dura.

Otro factor que ha calentado el clásico es la decisión de los jugadores de Atlético Nacional de no conceder entrevista a ningún medio, como protesta por la sanción que recibió Morelos.

Ahora, previo al clásico contra el DIM, Morelos, seguramente muy feliz por la oportunidad de jugar el partidazo, montó una serie de fotos que emocionaron a los hinchas.

En una de ellas se le ve con el fondo de la foto con los tres títulos que logró con el verde paisa en una misma temporada.

El clásico entre Atlético Nacional y el DIM será este domingo en el Atanasio Girardot, desde las 6:30 de la tarde.

Más noticias de Atlético Nacional