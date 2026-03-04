Disturbios en el Estadio de Medellín, tras la eliminación de Nacional a manos de Millonarios por un cupo a la Sudamericana. Captura de video

¡Tocó salir corriendo! Disturbios y enfrentamientos en los alrededores del Estadio, tras la eliminación de Nacional

Minuto30.com .- Lo que debía ser una noche de fútbol continental terminó en escenas de violencia. Tras la derrota 1-3 ante Millonarios que selló la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Sudamericana 2026, se reportan graves disturbios y peleas en las afueras del Estadio Atanasio Girardot.

La frustración de la hinchada verdolaga, que vio cómo su equipo quedaba fuera del certamen internacional ante uno de sus máximos rivales, estalló en las inmediaciones de las tribunas Sur y Occidental. Según los primeros reportes de ciudadanos en redes sociales, grupos de seguidores se enfrentaron entre sí y con la Fuerza Pública, generando pánico entre los asistentes que intentaban abandonar el escenario deportivo de manera pacífica.

Intervención del UNDMO y caos en los alrededores

Ante la magnitud de los desórdenes, las unidades del UNDMO (antiguo ESMAD) tuvieron que intervenir para dispersar a los manifestantes y recuperar el control de la zona. Se reportan ataques a la infraestructura del estadio y algunos locales comerciales aledaños a la carrera 74.

Los cánticos contra la dirigencia y el cuerpo técnico de Diego Arias, que iniciaron antes del final del encuentro, se trasladaron a las calles. La hinchada reclama la falta de jerarquía de la “mejor nómina del país” en un partido definitivo.

El operativo policial se ha reforzado en los barrios Obelisco y Estadio para evitar que los disturbios se extiendan a las zonas residenciales.

Hasta el momento, las autoridades de Medellín no han entregado un balance oficial de personas heridas o capturadas ni e la magnitud de los disturbios. Se recomienda a los ciudadanos evitar las vías cercanas al complejo deportivo y buscar rutas alternas para llegar a sus hogares.

Este nuevo episodio de violencia empaña una jornada que ya era amarga en lo deportivo para la ciudad de Medellín. Es un llamado urgente a la reflexión sobre la convivencia en el fútbol, especialmente en partidos de alta tensión.