Resumen: Alias ‘Lobo’ fue capturado en El Bagre, Antioquia, por acceso carnal violento y secuestro. El sujeto intimidaba a sus víctimas con falsos nexos criminales.

¡Cayó el terror de las mujeres en El Bagre! Capturaron a alias ‘Lobo’ por violador y secuestrador

El Bajo Cauca antioqueño respira un poco más tranquilo tras la captura de uno de los depredadores más buscados en la región. En un operativo coordinado por las autoridades en el municipio de El Bagre, cayó alias ‘Lobo’, un hombre de 32 años señalado como el presunto responsable de una sistemática estela de violencia sexual y secuestros que tenía aterrorizadas a las mujeres de la zona.

Según el reporte judicial, este sujeto abordaba a sus víctimas, de entre 23 y 35 años, en plena vía pública o irrumpía violentamente en sus viviendas para someterlas bajo amenazas de muerte.

La investigación de la Fiscalía reveló un modus operandi escalofriante: el agresor intimidaba a las mujeres con armas blancas y aseguraba tener vínculos con estructuras criminales de la región para que no opusieran resistencia.

Hasta el momento, el ente acusador ha documentado formalmente el caso de tres víctimas que sufrieron agresiones sexuales en cinco oportunidades distintas, además de ser retenidas contra su voluntad.

Este historial de violencia no es nuevo, pues alias ‘Lobo’ ya cargaba con anotaciones recientes en este 2026 por constreñimiento ilegal, sumadas a antecedentes por lesiones personales y maltrato intrafamiliar registrados entre 2020 y 2021.

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Tras su captura mediante orden judicial, el procesado fue trasladado para las audiencias de legalización e imputación de cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y secuestro simple.

Las autoridades hicieron un llamado a otras posibles víctimas en el Bajo Cauca para que denuncien y así fortalecer el expediente contra este individuo, quien ahora espera que un juez defina su medida de aseguramiento en un centro carcelario, donde podría pagar una condena ejemplar por los daños irreparables causados a la integridad de las mujeres de El Bagre.

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