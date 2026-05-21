Resumen: Shakira reveló nuevos detalles sobre el espectáculo que presentará en la final del Mundial 2026, donde interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. La artista confirmó la participación de los Ghetto Kids de Uganda, un grupo de niños bailarines que se volvió viral en redes sociales, y además abrió una convocatoria mundial para que fans y creadores de contenido puedan ser seleccionados para acompañarla en el show de medio tiempo.

¡Convocatoria para fans e invitados especiales! Las sorpresas que alista Shakira para la Final del Mundial

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo tendrá como protagonista al fútbol. El espectáculo de medio tiempo también promete convertirse en uno de los momentos más comentados del torneo gracias a la participación de Shakira, quien ya confirmó varios detalles sobre el show que presentará en el cierre del campeonato.

La artista barranquillera estará en el escenario del MetLife Stadium el próximo 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputará la gran final del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

La cantante interpretará “Dai Dai”, tema oficial del torneo que grabó junto a Burna Boy y que además fue coescrito con Ed Sheeran. La canción se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales gracias a los videos y coreografías creadas por fanáticos de distintas partes del mundo.

Los invitados especiales del show

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la participación de los Ghetto Kids Foundation, un grupo de niños bailarines provenientes de Uganda que se hizo viral tras publicar una coreografía de “Dai Dai” en redes sociales.

El video llamó la atención de Shakira por la energía de los menores y por la puesta en escena inspirada en el Mundial 2026. La barranquillera compartió el contenido y posteriormente les hizo una invitación pública para participar en el espectáculo.

“¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? ¡Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?”, escribió la artista.

La respuesta de los jóvenes llegó poco después a través de un video grabado desde Kampala, Uganda.

“¡Hola, Shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo! ¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!”, expresaron los integrantes de la fundación.

La organización trabaja con niños huérfanos y menores en condición de vulnerabilidad económica mediante proyectos relacionados con el arte y la danza. En los últimos años alcanzaron reconocimiento internacional gracias a sus videos virales en plataformas digitales.

Shakira abrió convocatoria mundial

Además de confirmar la presencia de los jóvenes ugandeses, Shakira anunció una convocatoria global para encontrar bailarines aficionados que quieran acompañarla en el espectáculo de medio tiempo.

La cantante explicó que decidió abrir este proceso luego de ver la cantidad de trends y coreografías que comenzaron a circular con “Dai Dai”.

“Voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo y quiero llevar a tantos de ustedes como sea posible”, aseguró la barranquillera.

También agregó: “Me gustaría ver todas sus creaciones y videos, así que voy a estar observando”.

Para participar, los interesados deben grabar un video bailando la canción, crear una coreografía original, subir el contenido a plataformas como TikTok o Instagram y etiquetar a Shakira para que el material pueda ser revisado.

La artista dejó claro que la convocatoria no está enfocada únicamente en bailarines profesionales, sino en personas que transmitan autenticidad, creatividad y energía en sus presentaciones.

Un show con estrellas internacionales

El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 también contaría con la participación de figuras internacionales como Madonna y BTS. Además, la producción estará liderada por Chris Martin.

Con esta nueva participación, Shakira continúa fortaleciendo su histórica relación con las Copas del Mundo, un evento en el que ha sido protagonista musical en distintas generaciones y escenarios.