¡Atención! Hallan sin vida a Luis Aníbal Palacio Rivas, desaparecido desde 2022 en Medellín

Minuto30.com .- Tras una dolorosa espera de más de tres años, la incertidumbre que rodeaba la desaparición de Luis Aníbal Palacio Rivas, el reconocido empresario antioqueño, ha llegado a su fin. Sus familiares confirmaron la identificación de su cuerpo en Medicina Legal de Medellín, poniendo un punto final a la angustiosa búsqueda iniciada en 2022. La noticia, aunque triste, abre ahora el espacio para el duelo y para la realización de una cristiana sepultura.

Palacio Rivas era una figura muy apreciada, especialmente en su municipio natal, Ciudad Bolívar, en el suroeste de Antioquia. Durante décadas, consolidó su nombre como un referente clave en el sector de bienes raíces.

Su misteriosa desaparición, ocurrida en el sector de Los Colores el 2 de octubre de 2022, generó una profunda conmoción en la región, pues se trataba de un hombre conocido por su compromiso con la comunidad y su destacada trayectoria profesional.

Confirman su muerte

De acuerdo con la información suministrada por sus allegados, la identificación se realizó gracias a las labores forenses en Medellín. Este hallazgo, largamente temido, ofrece la certeza que la familia y sus amigos necesitaban para cerrar este capítulo de profunda zozobra. La identificación representa el primer paso para iniciar los ritos fúnebres que permitirán a sus seres queridos despedirlo dignamente.

Luis Aníbal Palacio Rivas será recordado por mucho más que sus éxitos en el ámbito empresarial. Quienes lo conocieron destacan su sencillez, su trato amable y, sobre todo, su incansable espíritu trabajador. Fue un hombre que sembró amistad y gratitud en cada paso que dio, consolidando una reputación basada en el esfuerzo, la dedicación y el respeto hacia sus coterráneos.

La desaparición de Palacio Rivas hace varios años movilizó una gran cadena de solidaridad en las redes sociales. Familiares, conocidos y habitantes de Ciudad Bolívar se unieron incansablemente para compartir su historia, manteniendo viva la esperanza de hallarlo con vida.

Para quienes lo conocieron, su partida deja un profundo vacío; su legado de trabajo y sencillez perdurará como un ejemplo de vida.

Noticia en desarrollo…