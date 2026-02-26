¿Muy costosa? Esto habría costado la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, con artistas de lujo invitados

Resumen: La boda de Jhonny Rivera y Jenny López en Risaralda se consolidó como el evento social del año con una inversión estimada entre los 400 y 600 millones de pesos, cifra que cubrió una robusta logística de seguridad, un banquete para 300 invitados y presentaciones musicales de alto nivel. A pesar de la elevada suma, el enlace destacó por un curioso contraste entre la opulencia de la recepción y la sencillez de decisiones como el alquiler del vestido de la novia, sumado a una gestión financiera madura que incluyó la firma de capitulaciones antes de mudarse a su nueva mansión.

En el corazón de Risaralda, Jhonny Rivera y Jenny López sellaron una historia de amor que ha desafiado críticas y superado expectativas. Aunque el deseo de los novios era una ceremonia que reflejara su esencia sencilla, la magnitud del evento y el despliegue técnico cuentan una historia de inversión masiva. Según expertos en organización de eventos consultados tras el enlace, la celebración habría tenido un costo estimado que oscila entre los 400 y los 600 millones de pesos.

Un presupuesto de grandes ligas

Esta cifra millonaria no solo cubrió el banquete para los más de 300 invitados, sino que financió una logística de alta complejidad. El presupuesto incluyó un robusto esquema de seguridad para proteger a invitados de la talla de Yeferson Cossio y La Liendra, una decoración impecable basada en flores blancas y, sobre todo, presentaciones musicales de primer nivel que convirtieron la finca del artista en un verdadero escenario de gala.

El contraste: sobriedad y decisiones inteligentes

A pesar de la opulencia de las cifras, la boda estuvo marcada por gestos de pragmatismo que sorprendieron a sus seguidores. Jenny López, por ejemplo, optó por la practicidad al alquilar su vestido de novia de corte romántico, una decisión elogiada por su enfoque en la sostenibilidad y el ahorro consciente. Sin embargo, ese ahorro contrastó con la fastuosa recepción y el regalo de lujo que Rivera le entregó a su esposa: el cumplimiento de uno de sus sueños personales más anhelados.

Más que una cifra, un nuevo comienzo

Para Rivera, el valor del matrimonio no reside únicamente en los ceros de la factura, sino en la transparencia y la madurez de la relación. El evento también reveló que la pareja abordó con anticipación los temas legales mediante la firma de capitulaciones, una decisión que busca blindar su armonía personal frente a su éxito financiero. Con una inversión que roza los 600 millones, la “boda del año” cierra un capítulo de noviazgo para dar paso a una nueva vida en una mansión que será el hogar de sus futuros proyectos.

