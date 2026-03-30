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Resumen: Conozca la programación cultural gratuita en Medellín para esta Semana Santa. Museos y teatros con entrada libre gracias a Formación de Públicos.

¡Pura cultura! Museos y teatros de Medellín abren sus puertas para que nadie se quede encerrado esta Semana Santa

Medellín se prepara para vivir una Semana Santa diferente, donde el arte y el patrimonio se toman las calles y los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Bajo el liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez, la alcaldía ha dispuesto una robusta agenda cultural con entrada libre, diseñada para que tanto propios como turistas disfruten de recorridos, talleres y conciertos sin tocarse el bolsillo.

Esta iniciativa hace parte del programa “Formación de Públicos”, una estrategia que este año celebra dos décadas de existencia y para la cual se han destinado más de $5.000 millones de pesos en este primer semestre.

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Desde las 9:00 a.m. y hasta las 6:30 p.m., espacios de gran tradición como el Museo Casa Pedro Nel Gómez en Aranjuez recibirán a los visitantes con guías especializadas para conocer el legado del maestro antioqueño.

Por su parte, el Museo de Arte Moderno (MAMM) activará experiencias enfocadas en el territorio y la resistencia, incluyendo talleres de acuarela que requieren inscripción previa.

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La oferta es tan diversa que incluso el Cementerio Museo San Pedro se suma a la jornada con visitas guiadas y un concierto coral nocturno, consolidando una propuesta que busca transformar el ocio en una herramienta de cohesión social durante la Semana mayor.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó que la intención es estrechar el vínculo de la gente con los ocho museos y teatros vinculados a la red prestadora de servicios culturales. Lugares como el Jardín Botánico, el Parque Explora y el Teatro Pablo Tobón Uribe también hacen parte de este circuito que garantiza el derecho a la cultura para todas las edades.

Con esta apuesta, la capital antioqueña no solo refuerza su identidad patrimonial, sino que ofrece una alternativa de calidad para quienes buscan un plan diferente a las celebraciones religiosas tradicionales en estos cinco días de programación continua.

Toda la información y programación se puede consultar en aquí o en las redes sociales @cultura.med.

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