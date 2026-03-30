Incendio estructural en Aranjuez moviliza a Bomberos de Medellín

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Resumen: Bomberos atienden incendio estructural en el barrio Aranjuez de Medellín. Noticia en desarrollo.

Un incendio estructural se registró en la tarde de este lunes 30 de marzo en el barrio Aranjuez, en Medellín, generando la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos hacia el lugar de la emergencia.

El hecho fue reportado sobre las 2:30 p.m., momento en el que organismos de socorro recibieron la alerta y desplegaron equipos para atender la situación.

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Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre posibles personas lesionadas o afectaciones materiales.

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De acuerdo con información preliminar, las labores se concentran en controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas, en una zona residencial del nororiente de la ciudad.

Este es un hecho en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan detalles sobre las causas del incendio, así como el impacto que pudo haber generado.

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