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    En desarrollo

    Incendio estructural en Aranjuez moviliza a Bomberos de Medellín

    Sobre horas de la tarde, bomberos atienden un incendio estructural en el barrio Aranjuez de Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Incendio estructural en Aranjuez moviliza a Bomberos de Medellín

    Resumen: Bomberos atienden incendio estructural en el barrio Aranjuez de Medellín. Noticia en desarrollo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un incendio estructural se registró en la tarde de este lunes 30 de marzo en el barrio Aranjuez, en Medellín, generando la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos hacia el lugar de la emergencia.

    El hecho fue reportado sobre las 2:30 p.m., momento en el que organismos de socorro recibieron la alerta y desplegaron equipos para atender la situación.

    Lea también: El predial prende la mecha: anuncian movilización nacional por impuestos

    Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre posibles personas lesionadas o afectaciones materiales.

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    De acuerdo con información preliminar, las labores se concentran en controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas, en una zona residencial del nororiente de la ciudad.

    Este es un hecho en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan detalles sobre las causas del incendio, así como el impacto que pudo haber generado.

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