Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín fortalece su oferta cultural con clubes de inglés y espacios de salud mental en museos y bibliotecas.

No solo arte: museos en Medellín abren espacios para salud mental y aprender inglés

La cultura activa toma fuerza en Medellín con la integración de nuevas estrategias que combinan aprendizaje de idiomas y espacios para el bienestar emocional en museos y bibliotecas públicas.

La iniciativa busca ampliar el acceso ciudadano a programas formativos y de acompañamiento en distintos territorios de la ciudad.

Esta apuesta es liderada por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en articulación con la Mesa de Museos de Medellín, que han comenzado a implementar actividades conjuntas con entrada libre para la comunidad.

Entre las propuestas se destacan los clubes de inglés Medellínglish y los espacios de salud mental conocidos como ‘Estamos Juntos en Esto’.

Lea también: ¡«Condenada» a rumbear! Juliana Guerrero de parranda en el Festival Vallenato

De acuerdo con la alcaldía, la cultura activa no solo busca fortalecer habilidades académicas como el aprendizaje de un segundo idioma, sino también generar entornos de encuentro, diálogo y acompañamiento emocional. Estas iniciativas parten de la idea de que los espacios culturales pueden cumplir un papel más amplio en la vida cotidiana de las personas.

Los clubes de inglés han tenido presencia en escenarios como el Museo de Antioquia y el Museo Teatro Prado, donde los participantes combinan el aprendizaje del idioma con actividades culturales como recorridos guiados, cineforos y conversaciones.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Más de 50 ciudadanos han hecho parte de estas experiencias, que continúan expandiéndose a otros espacios como el Museo de Arte Moderno de Medellín.

Por su parte, la línea enfocada en salud mental comienza a desarrollarse en estos escenarios con encuentros que abordan temas como manejo de emociones, relaciones interpersonales y proyectos de vida. Según las autoridades, estas actividades buscan aportar herramientas prácticas para enfrentar situaciones del día a día.

Desde la Secretaría de Cultura indicaron que esta estrategia continuará ampliándose durante el año, con el objetivo de consolidar a Medellín como una ciudad que promueve el acceso a la cultura no solo como entretenimiento, sino también como una herramienta de formación y bienestar integral.

Para más información, aquí.

Más noticias de Medellín