¡«Condenada» a rumbear! Juliana Guerrero de parranda en el Festival Vallenato

Resumen: El contraste no podría ser más surrealista. Mientras ella disfruta al ritmo del acordeón, en los despachos judiciales avanza un grave proceso en su contra

Minuto30.com .- En Colombia, la indignación parece no tener límites y el descaro político, tampoco. Juliana Guerrero, la polémica funcionaria del círculo cercano del gobierno de Gustavo Petro —y protagonista del escandaloso “cartel de diplomas falsos”— demostró que sus graves problemas con la justicia no son impedimento para disfrutar de una buena parranda.

Mientras el país aún asimila cómo estuvo a punto de ocupar un alto cargo como el Viceministerio de Juventud a punta de engaños, Guerrero fue vista el día de ayer bailando y gozando en pleno Festival de la Leyenda Vallenata.

Un prontuario que no frena la fiesta

El contraste no podría ser más surrealista. Mientras ella disfruta al ritmo del acordeón, en los despachos judiciales avanza un grave proceso en su contra. La Fiscalía General de la Nación ya le imputó un pesado expediente que incluye los siguientes delitos:

Falsedad en documento público

Fraude procesal

Cohecho

Falsificación ideológica

Corrupción

Todo esto, derivado de la presunta titulación irregular “exprés” como Contadora Pública a través de la Fundación Universitaria San José, sin cumplir requisitos de ley ni haber presentado las pruebas Saber Pro.

Esquemas VIP y poder intocable

Lo que más genera escozor entre la opinión pública es la impunidad y los privilegios de los que sigue gozando. Como si el escándalo de sus títulos falsos no fuera suficiente, Guerrero no solo forma parte del consejo superior de uuna importante universidad de la Costa, sino que se pasea por Valledupar blindada por un esquema de seguridad superior al de muchos candidatos presidenciales amenazados de muerte.

¿Cómo es posible que una persona imputada por engañar al Estado con requisitos falsos mantenga un nivel de protección estatal tan desproporcionado?

Al final, la escena de Juliana Guerrero en el Festival Vallenato parece el resumen perfecto de una tragicomedia nacional: mientras la justicia intenta avanzar, los implicados bailan, literalmente, frente a los ojos de todo el país.

¡Pero aquí no pasa nada!