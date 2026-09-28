¡Tragedia en Ituango! Muro se vino abajo y dejó dos muertos

Resumen: Emergencia en Ituango: colapso de muro en caseta comunal de vereda Pascuitá deja dos muertos, Luis Andrés García y Yevinson Andrés Correa, y un herido.

Una emergencia se reportó en zona rural de Ituango, donde dos personas murieron y otra resultó herida tras el colapso de uno de los muros de una caseta comunal de la vereda Pascuitá. El hecho ocurrió el pasado domingo 27 de septiembre, cuando la comunidad realizaba actividades comunitarias en el lugar.

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, varias personas se encontraban reunidas en la caseta cuando, de manera repentina, una de las paredes de la estructura se desplomó sobre los presentes.

La propia comunidad inició las labores para retirar los escombros y facilitar el rescate de las personas atrapadas.

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El comandante de bomberos de Ituango, Jairo Calle, explicó que la comunidad de la vereda Pascuitá les manifestó que estaba reunida en torno a la caseta comunal cuando la pared colapsó. De inmediato, los bomberos se trasladaron al sitio con una camioneta de reacción rápida y la ambulancia del hospital local.

Agregó que luego del rescate de los dos heridos, uno falleció sin que pudiera llegar la ambulancia debido a lo alejada que está la vereda del área urbana de Ituango. La tercera persona fue llevada al hospital local y sus lesiones no comprometen su vida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Andrés y Yevinson Andrés. Una de las posibles causas del accidente estaría relacionada con un plástico instalado para cubrir una parte de la estructura, que habría acumulado agua por las lluvias y generado presión sobre el muro.

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