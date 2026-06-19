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    Murió tigrillo rescatado tras atropellamiento en el Valle de Aburrá

    Encontrado herido al borde de una carretera en el Valle de Aburrá, este tigrillo luchó por sobrevivir.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Murió tigrillo rescatado tras atropellamiento en el Valle de Aburrá
    FOTO: AMVA
    Murió tigrillo rescatado tras atropellamiento en el Valle de Aburrá

    Resumen: Un tigrillo rescatado tras ser atropellado en el Valle de Aburrá murió durante su recuperación. Veterinarios detectaron además una enfermedad asociada a gatos domésticos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La muerte de un tigrillo que había sido rescatado en el Valle de Aburrá volvió a encender las alertas sobre los peligros que enfrentan las especies silvestres en medio del crecimiento urbano y la interacción con animales domésticos.

    El felino fue encontrado inconsciente a un costado de una vía y trasladado de inmediato a un centro especializado para su atención.

    Al ingresar al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), los profesionales identificaron que el tigrillo presentaba graves lesiones compatibles con un atropellamiento.

    Entre las afectaciones encontradas estaban fracturas en la mandíbula, heridas de consideración y hemorragias oculares, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencia en la Universidad CES.

    Aunque la intervención permitió estabilizar parte de su condición, durante el proceso de recuperación surgió una nueva preocupación. Los exámenes médicos revelaron que el tigrillo padecía leucemia felina, una enfermedad viral comúnmente asociada a gatos domésticos y que representa un riesgo para la fauna silvestre cuando existe contacto entre ambas poblaciones.

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    Especialistas señalaron que este caso evidencia dos amenazas cada vez más frecuentes para los animales nativos de la región.

    Pese a los esfuerzos realizados por el equipo veterinario, el tigrillo no logró superar las complicaciones derivadas de sus lesiones y de la enfermedad detectada durante su tratamiento.

    Desde el CAVR recordaron que, desde 2010, han recibido 34 tigrillos para atención y rehabilitación.

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