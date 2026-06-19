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Resumen: Un hombre con orden judicial vigente fue capturado en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, luego de ser detectado por las cámaras de videovigilancia de la Policía. Tras la alerta del sistema, uniformados del CAI San Victorino verificaron su identidad con dispositivos PDA y confirmaron el requerimiento judicial por un delito relacionado con estupefacientes. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

¡Cayó por sospechoso! Cámaras de seguridad en Bogotá delatan a hombre con orden judicial vigente

Un operativo de vigilancia apoyado por el sistema de cámaras de videoseguridad de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de un hombre que era requerido por las autoridades judiciales en el barrio San Bernardo, ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital.

El procedimiento se originó luego de que el sistema de monitoreo detectara la presencia de una persona en actitud sospechosa en el sector. A partir de esta alerta, uniformados del CAI San Victorino se desplazaron hasta el punto para verificar la situación.

Una vez en el lugar, los policías procedieron a identificar al ciudadano mediante el uso de dispositivos PDA, herramientas que permiten consultar en tiempo real los antecedentes y requerimientos judiciales. Durante la verificación, se estableció que el hombre contaba con una orden de captura vigente.

Captura en el centro de la ciudad

Tras confirmar la información, los uniformados realizaron la captura del individuo, quien era solicitado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Posteriormente, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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De acuerdo con la información oficial, la intervención fue posible gracias a la coordinación entre el sistema de videovigilancia y la reacción inmediata de las patrullas en terreno, lo que permitió ubicar al sospechoso en tiempo real.

Fortalecimiento de la vigilancia en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que este tipo de resultados hacen parte del fortalecimiento de las estrategias de control y monitoreo en distintos puntos de la ciudad, mediante el uso de tecnología de videovigilancia.

Estos sistemas permiten una reacción más rápida frente a situaciones sospechosas o posibles hechos delictivos, apoyando el trabajo de los uniformados en calle.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o la seguridad a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la colaboración ciudadana es clave en la lucha contra el delito.