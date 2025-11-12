Murió presunto fletero involucrado en hurto de moto del 4 de noviembre

Resumen: Al ser interceptados por la Policía, se produjo un intercambio de disparos en el que ambos delincuentes resultaron heridos.

Minuto30.com .- Un sujeto implicado en el hurto de una motocicleta en Medellín y lesionado durante un procedimiento policial el pasado 4 de noviembre de 2025, falleció en este martes 11 de noviembre.

El presunto fletero había sido herido con impactos de bala. Su muerte se produce una semana después del incidente, donde la Policía intentaba darle captura.

Fleteo del 4 de noviembre

El intento de captura ocurrió a las 8:55 de la noche en la carrera 50A con calle 57, en la céntrica zona de Guayaquil, luego de que el hoy occiso y su cómplice de 21 años, se movilizaban en una motocicleta con placa modificada tras haber cometido el hurto.

Minutos antes, los dos individuos, portando un revólver de letalidad reducida que les fue incautado, habían intimidado y lesionado a un ciudadano de 39 años que salía de su vivienda en el sector de Prado Centro. Le hurtaron su motocicleta N-Max.

Al ser interceptados por la Policía, se produjo un intercambio de disparos en el que ambos delincuentes resultaron heridos.

Los presuntos fleteros fueron trasladados inicialmente a una clínica del norte de la ciudad para su atención médica. Por su parte, la víctima del hurto, quien resultó lesionada con el arma traumática utilizada por los delincuentes, fue atendida en una clínica del centro de Medellín.

Los elementos incautados durante el procedimiento, incluyendo el arma de fuego de letalidad reducida y la motocicleta utilizada por los ladrones, fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

A pesar de su fallecimiento, las autoridades continúan con la investigación y la judicialización del cómplice quien se encuentra estable, por el delito de hurto y porte ilegal de arma.