Dos presuntos fleteros heridos tras persecución «de película»: desde Castilla hasta el centro de Medellín

Minuto30.com .- La rápida reacción de la Policía de Medellín frustró un intento de hurto bajo la modalidad de fleteo que se había perpetrado en el sector de Castilla la noche el martes 4 de noviembre. El operativo culminó en el sector de Villanueva, donde los presuntos delincuentes fueron heridos con arma de fuego y capturados por las autoridades.

Una intensa persecución policial en el noroccidente de Medellín culminó con la captura de dos presuntos fleteros heridos en hechos ocurridos la noche del martes, cerca de las 9:00 p. m., poniendo fin a un intento de hurto en el que la víctima que se movilizaba en una moto BWIS resultó lesionado con arma traumática.

El ilícito se habría cometido en el sector de Castilla, donde dos sujetos, de 25 y 22 años que iban en una moto , intentaron perpetrar un fleteo. Al disparar durante el asalto, las autoridades fueron alertadas.

Fue alli cuando la persecución se extendió hasta el centro de Medellín, donde la Policía logró alcanzar a los presuntos fleteros. Durante la confrontación, los dos hombres resultaron lesionados con arma de fuego.

Tras la intervención, se les incautó el arma traumática utilizada para herir a la víctima.

Los dos presuntos fleteros heridos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

