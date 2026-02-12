Resumen: Confirmado: El motociclista que chocó contra un bus de Copacabana en la Autopista Norte de Medellín falleció debido a la gravedad del impacto.

¡Lamentable! Murió el motociclista que quedó incrustado en un bus en la Autopista Norte

El motociclista que protagonizó un aparatoso accidente en las primeras horas de este jueves, 12 de febrero, perdió la vida a causa de la gravedad de sus heridas.

El siniestro, que quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, ocurrió a la altura del Parque Juanes de la Paz, cuando el conductor colisionó de manera violenta contra la parte posterior de un bus de servicios intermunicipales que cubría la ruta hacia el municipio de Copacabana.

Aunque en un principio las unidades de socorro indicaron que tenía signos vitales, se confirmó que posteriormente falleció por la gravedad de las heridas.

El accidente generó un colapso masivo en la movilidad de la Autopista Norte durante varias horas, mientras agentes de tránsito regulaban el flujo vehicular y recomendaban desvíos hacia la Avenida Regional.

Las autoridades de movilidad de Medellín reiteraron el llamado a la prudencia y a respetar las distancias de seguridad, especialmente en este corredor vial donde la alta velocidad suele ser el factor común en tragedias como esta.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente por Medicina Legal.

