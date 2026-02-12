Resumen: La Policía Nacional neutralizó en Anorí a alias ‘Venezuela’, cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las FARC vinculado a ataques con explosivos.

¡Cayó un pez gordo! Policía dio de baja a alias ‘Venezuela’, cabecilla del Frente 36 de las disidencias en Anorí

En una operación relámpago coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron neutralizar a uno de los hombres más buscados del departamento. Se trata de alias ‘Venezuela’, presunto cabecilla de comisión del Frente 36 de las disidencias de las FARC, quien fue abatido en zona rural del municipio de Anorí, Antioquia.

Este sujeto, que contaba con un largo prontuario criminal, era considerado un objetivo de alto valor para el Ministerio de Defensa debido a su capacidad para coordinar ataques sanguinarios contra las tropas oficiales en el Nordeste.

Lea también: ¿Chao narradores? ¡Vean los partidos sin sonido! La sugerencia de David González, técnico del América de Cali

A alias ‘Venezuela’ se le atribuye la autoría intelectual y material del cobarde atentado con explosivos ocurrido el pasado 30 de septiembre de 2025, donde perdió la vida un subteniente del Ejército y tres soldados más resultaron gravemente heridos.

Con más de 15 años de trayectoria delictiva, este hombre era un “camaleón” del crimen: en 2018 había sido capturado como integrante del ELN, pero tras recuperar su libertad, saltó a las filas de las disidencias para sembrar el terror mediante extorsiones y ataques con explosivos en la región.

Durante el operativo de registro en el lugar de los hechos, los uniformados incautaron una pistola con su munición, equipos de comunicación y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La muerte de este cabecilla representa un alivio para los habitantes de Anorí y municipios vecinos, quienes vivían bajo la sombra de sus acciones violentas.

Más noticias de Antioquia