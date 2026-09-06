Resumen: Juan Guillermo Ríos falleció este domingo 6 de septiembre en Medellín, a los 75 años, dejando una extensa trayectoria en el periodismo colombiano. Durante los años 80 alcanzó gran reconocimiento como director y presentador del Noticiero de las Siete, informativo que llegó a registrar más del 70 % de audiencia en el país. También trabajó en radio, dirigió Noticias de Radio Santa Fe y se desempeñó como profesor universitario y asesor de comunicaciones de ministros y gobiernos. A lo largo de su vida enfrentó un secuestro en 1982 y un cáncer a finales de los años 90, enfermedad que logró superar.

Murió Juan Guillermo Ríos, uno de los periodistas más recordados de la televisión colombiana

Juan Guillermo Ríos murió este domingo 6 de septiembre en Medellín, ciudad donde nació y pasó sus últimos años. Tenía 75 años y desarrolló una extensa carrera en distintos ámbitos de la comunicación en Colombia.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria ocurrió durante la década de 1980, cuando estuvo al frente del Noticiero de las Siete como director y presentador. El informativo alcanzó cifras de audiencia excepcionales y llegó a superar el 70 % de los televidentes del país, convirtiéndose en uno de los espacios periodísticos más vistos de la época.

Su presencia frente a las cámaras también quedó asociada a una frase que utilizaba al finalizar las emisiones y que terminó siendo una de sus principales señas de identidad:

“les deseo paz, amor y buen genio”.

Su recorrido por los medios

Ríos comenzó su carrera profesional en la radio y estuvo vinculado a Caracol Radio desde 1970. Con los años ocupó diferentes cargos en medios de comunicación y también dirigió Noticias de Radio Santa Fe.

Su experiencia incluyó además su paso por Caracol Televisión, Revista Semana y las emisoras de la Policía Nacional, según los recuentos realizados sobre su vida profesional.

El archivo de Señal Memoria conserva registros de su trabajo como director del Noticiero de las Siete, entre ellos piezas correspondientes a 1984.

Esto le podría interesar: Arcángel se estrenó en el Atanasio por todo lo alto: así se vivieron sus dos fechas en Medellín

Más allá de la labor periodística, Ríos se desempeñó como profesor universitario y asesor de comunicaciones de ministros y distintos gobiernos, combinando su experiencia en medios con actividades relacionadas con la formación y la comunicación institucional.

Episodios que marcaron su vida

La vida del periodista también estuvo atravesada por situaciones difíciles. En 1982 fue secuestrado por integrantes del M-19, episodio que posteriormente hizo parte de su historia personal.

A finales de la década de 1990 enfrentó además un diagnóstico de cáncer, enfermedad que logró superar y tras la cual continuó desarrollando actividades relacionadas con el periodismo y las comunicaciones.

Ríos nació en Medellín en 1951 y fue el cuarto de once hermanos. Estudió en la Universidad de Antioquia y también realizó estudios en Bélgica.

Su carrera se desarrolló durante una etapa en la que la televisión tenía un papel central en la vida cotidiana de los colombianos. En ese contexto, su trabajo al frente del Noticiero de las Siete lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del periodismo televisivo de los años 80.

Con su fallecimiento, el periodismo colombiano despide a una figura que dejó huella en la radio, la televisión, la academia y la comunicación pública.