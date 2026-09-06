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Resumen: Arcángel ofreció dos presentaciones en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde estuvo acompañado por reconocidos artistas de la música urbana. La primera fecha tuvo como uno de sus momentos destacados el regalo que Ryan Castro le entregó al puertorriqueño, mientras que en la segunda Feid apareció como invitado sorpresa. Además, ambas jornadas contaron con la participación de figuras como Sech, Justin Quiles, Yaga & Mackie, Ñejo, Bryant Myers, Alexis & Fido y Austin Alejandro, entre otros.

Arcángel se estrenó en el Atanasio por todo lo alto: así se vivieron sus dos fechas en Medellín

Arcángel convirtió el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en el punto de encuentro de varios referentes de la música urbana durante sus dos presentaciones en la ciudad.

Las jornadas tuvieron invitados diferentes y dejaron momentos particulares para el público. La primera fecha tuvo entre sus protagonistas a Ryan Castro, quien aprovechó su aparición para entregarle a ‘La Maravilla’ un regalo relacionado con las tradiciones antioqueñas. La segunda, realizada el 5 de septiembre de 2026, contó con la presencia de Feid, quien llegó como la gran sorpresa de la noche.

Más allá de los invitados, las dos presentaciones permitieron reunir sobre una misma tarima a artistas vinculados con distintas etapas de la carrera de Arcángel y con la evolución del género urbano.

Ryan Castro llegó con un regalo para Arcángel

Uno de los momentos más particulares de la primera fecha ocurrió cuando Ryan Castro apareció en el escenario.

El artista paisa no llegó únicamente para acompañar a Arcángel durante el espectáculo. También llevaba consigo un carriel elaborado en Jericó, Antioquia, y un poncho, dos elementos representativos de la tradición antioqueña.

Antes de entregárselos, Ryan le explicó al puertorriqueño el origen del obsequio:

“Le quiero regalar una cosita que le traje. Esto es un carriel hecho en Jericó y la tradición de nosotros es esto también con poncho”, le explicó Ryan Castro al cantante puertorriqueño.

Arcángel recibió las prendas y posteriormente las lució durante parte de su presentación. Ryan Castro incluso lo ayudó a ponerse el poncho y el carriel frente al público que se encontraba en el estadio.

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¿Quiénes acompañaron a Arcángel en la primera fecha?

La primera jornada contó con una amplia lista de invitados que compartieron escenario con el puertorriqueño: