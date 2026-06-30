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Resumen: Falleció Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra. El presidente Gustavo Petro lamentó su muerte y destacó su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Murió Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra

El embajador Gustavo Gallón falleció este martes 30 de junio, luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 28 de junio.

La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien lamentó la muerte del diplomático y resaltó su trayectoria como defensor de los derechos humanos.

Gustavo Gallón se desempeñaba desde 2022 como representante permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Antes de asumir la misión diplomática, Gallón desarrolló una amplia carrera en el ámbito jurídico y de los derechos humanos. Fue fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas, conjuez de la Corte Constitucional y representante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial, consolidándose como una de las voces más reconocidas del país en esta materia.

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A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro expresó sus condolencias y recordó el trabajo realizado por el embajador durante varias décadas.

El mandatario aseguró que conoció a Gustavo Gallón en las luchas por la defensa de las comunidades víctimas de la violencia y destacó que, al llegar al Gobierno, lo designó como embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

La muerte del diplomático generó reacciones en distintos sectores, que reconocieron su legado en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como su aporte a la justicia y al fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales.

Ha muerto Gustavo Gallón, héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia. Lo conocí luchando y su inteligencia se puso a la orden de las comunidades masacradas y perseguidas. Cuando llegué al gobierno, lo nombré como embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 30, 2026

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