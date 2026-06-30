Resumen: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó un apoyo financiero de 60 millones de dólares en cooperación no reembolsable para el proceso de transición del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Estos recursos, acordados en una comunicación formal con el presidente del organismo, Ilan Goldfajn, se destinarán al fortalecimiento institucional y al acompañamiento técnico durante la etapa inicial de la nueva administración. Desde el equipo de empalme se destacó que este respaldo temprano refleja la confianza de la banca multilateral en el gobierno entrante y asegura una gestión internacional orientada al beneficio social del país.

El BID respalda la transición de Abelardo De La Espriella con USD 60 millones en cooperación no reembolsable

En un fuerte espaldarazo internacional de cara al inicio de su mandato, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, consolidó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 60 millones de dólares. El anuncio se dio tras una alta comunicación telefónica entre el mandatario electo y el presidente del organismo financiero, Ilan Goldfajn.

Según se detalló en un comunicado, estos recursos tienen la condición de no reembolsables, lo que significa que no generarán deuda para el país. El objetivo principal de la millonaria partida será financiar y robustecer el proceso de transición de gobierno, garantizando además un riguroso acompañamiento técnico durante los primeros meses de la nueva administración.

Confianza en los mercados internacionales

Este acercamiento forma parte de la agenda de contactos que el presidente electo viene adelantando con diversos organismos multilaterales para asegurar un arranque sólido de su gestión. Desde el equipo de De La Espriella se enfatizó que este respaldo es un indicador de la confianza que proyecta el gobierno entrante ante la banca internacional.

Le puede interesar: ‘Hasta no tener el cuerpo, no hay muerto’: MinDefensa admite dudas sobre la muerte de alias ‘Marlon’

«Este respaldo confirma desde ya una amplia gestión del próximo gobierno para conseguir apoyo internacional en programas que deberán traducirse en beneficio social para todos los colombianos», señala el documento oficial.

Con este paso, la administración entrante busca asegurar que el empalme y las primeras políticas públicas cuenten con los más altos estándares técnicos, sentando las bases de los programas sociales que implementará el nuevo ejecutivo.

El BID respalda la transición de Abelardo De La Espriella con USD 60 millones en cooperación no reembolsable