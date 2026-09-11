Ni palomas ni copetones: La joya oculta en los humedales de Bogotá que los extranjeros cruzan el mundo para ver

Resumen: Mientras la cotidianidad bogotana transcurre de espaldas a sus humedales, observadores de aves de Europa viajan miles de kilómetros exclusivamente para admirar especies únicas en el mundo que habitan en la capital colombiana.
Minuto30.com .- Una profunda reflexión sobre el desconocimiento y la falta de apropiación de la biodiversidad local se ha tomado las redes sociales, luego de que el guía y experto en aviturismo, Oswaldo Cortés, compartiera la experiencia de un grupo de turistas daneses que llegó a Bogotá con un propósito muy específico: el avistamiento de aves endémicas.
A través de su cuenta de X, Cortés destacó que los visitantes europeos cruzaron el Atlántico no para hacer el turismo tradicional, sino para explorar los ecosistemas de humedales de la ciudad en busca de la Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus), una especie de ave que solo existe en la sabana de Bogotá y que actualmente se encuentra en peligro de extinción.
La lección de los visitantes europeos
En su publicación, el experto en birding hizo un fuerte contraste entre el interés internacional y la indiferencia local frente a la riqueza natural de la capital.
«Mientras el bogotano promedio ignora la riqueza de sus humedales, un grupo de daneses viaja miles de kilómetros solo para esto. No vinieron por palomas ni copetones; vinieron a buscar lo único, lo nuestro: la Tingua Bogotana, una joya endémica», señaló Cortés, quien acompañó su mensaje dando la bienvenida a los turistas y etiquetando a la Embajada de Dinamarca y al Instituto Distrital de Turismo.
El mensaje concluyó con una reflexión contundente que invita a la ciudadanía a reconectar con sus espacios naturales: «Ellos valoran nuestra biodiversidad y ecosistemas más que nosotros mismos. ¡Qué gran lección de aprecio por nuestra naturaleza!».
Este tipo de turismo de naturaleza especializado, conocido como aviturismo, sigue consolidando a Colombia como el país número uno en diversidad de aves a nivel mundial, atrayendo a miles de expertos y aficionados que dejan importantes ingresos en el país, mientras las autoridades y ambientalistas insisten en la urgente necesidad de proteger ecosistemas urbanos críticos como los humedales.
Mientras el bogotano promedio ignora la riqueza de sus humedales, un grupo de daneses viaja miles de kilómetros solo para esto. 🇩🇰✈️🇨🇴
No vinieron por palomas ni copetones; vinieron a buscar lo único, lo nuestro: la Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus), una joya endémica.
Ellos… pic.twitter.com/PqQqcCda5h
— OSWALDO CORTES (@oswaldoaves) September 10, 2026
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