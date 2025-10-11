Murió don Julio Saldarriaga, el hombre más viejo de Colombia: tenía 112 años

Resumen: Murió a los 112 años don Julio Saldarriaga, el hombre más longevo de Colombia. Su vida fue símbolo de sabiduría, alegría y amor por la comunidad.

La longevidad de don Julio Saldarriaga Hernández fue un símbolo de sabiduría y alegría en el oriente antioqueño. A sus 112 años, este querido adulto mayor, considerado el hombre más viejo de Colombia, falleció en el Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral, municipio donde residía desde hace décadas y donde se había ganado el cariño de toda la comunidad.

Don Julio nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, Antioquia, y dedicó su vida al trabajo en el campo y a la producción artesanal de licor.

Según informó el alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo, el hombre murió a la 1:40 de la tarde víctima de un infarto fulminante.

A través de sus redes sociales, el alcalde expresó un mensaje de despedida: “Hoy nos unimos con profundo respeto y tristeza para despedir a un ser humano extraordinario, quien, con 112 años de vida, fue reconocido como la persona más longeva de Colombia. Su larga existencia fue testimonio de sabiduría, fortaleza y una historia invaluable”.

De acuerdo con el Gerontology Research Group (GRG), don Julio era uno de los dos supercentenarios registrados en Colombia y figuraba entre los 50 más longevos del mundo, según datos de LongeviQuest.

Don Julio deja una familia de seis generaciones, un legado de vida sencilla y alegre, y un ejemplo de fortaleza que permanecerá en la memoria de los carmelitanos y de todo el país.

