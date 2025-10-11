¡Contra todo y contra todos! Investigarán a Morelos y a Atlético Nacional por penal frente a Boyacá Chicó

El polémico penal pitado a favor de Atlético Nacional en el juego contra Boyacá Chicó y con el que el conjunto antioqueño igualó el compromiso, sigue generando polémica.

En las últimas horas se conoció, según lo revelado por la periodista Pilar Velásquez, del canal de YouTube Clásico Paisa, que el tema está escalando.

De acuerdo con la periodista, se abrirá una investigación en contra de Alfredo Morelos y del propio club Atlético Nacional.

Pese a que se trató de una decisión tomada en campo y luego de la asistencia del VAR, el jugador y el club deberán entrar en el desgaste de la investigación.

Esta investigación estará a cargo del Comité Disciplinario de la Dimayor, que revisará si lo ocurrido presta méritos para el proceso sancionatorio.

Pilar Velásquez agregó que “el procedimiento se originó por una carta de la Comisión Arbitral de la FCF al Comité Disciplinario del Campeonato”.

Ahora ahora ni el club ni el jugador se han pronunciado sobre la investigación que su contra, un hecho sin precedentes cercanos en el FPC.

Lo único que hay al respecto, es la declaración de Alfredo Morelos en la que dijo ser un jugador inteligente que, al sentir el leve agarrón, se dejó caer para que se decretara el penal.

IMPORTANTE AGREGAR QUE el procedimiento se originó por una carta de la Comisión Arbitral de la FCF al Comité Disciplinario del Campeonato. https://t.co/1sullWjbmD — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) October 11, 2025

