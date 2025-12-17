Resumen: El hoy fallecido abordó al dueño del local y, bajo amenaza de muerte, le exigió su cadena de oro y el reloj. Sin embargo, en el lugar se encontraba "el gury", concejal de la ciudad junto a su conductor escolta, quienes departían en el sitio

¡Murió con la cadena de oro empuñada! Se conoce la identidad del fletero que iba a atracar donde estaba «el gury»

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín confirmaron la identidad del hombre que fue dado de baja la noche del pasado 16 de diciembre en el barrio Santa María de los Ángeles, sector de El Poblado. Se trata del venezolano José Ángel N. V., de 26 años, quien habría ingresado para intentar asaltar al porpiertario de un establecimiento comercial.

Según versiones extraoficiales, el hoy fallecido abordó al dueño del local y, bajo amenaza de muerte, le exigió su cadena de oro y el reloj. Sin embargo, en el lugar se encontraba “el gury”, concejal de la ciudad junto a su conductor escolta, quienes departían en el sitio. Al percatarse del atraco, el escolta reaccionó con su arma de fuego personal para salvaguardar la vida de los presentes.

Al momento de su muerte, José Ángel vestía suéter negro, pantalón oscuro y zapatos de color rojo con negro. Según testigos, el joven portaba una pistola, de la que se pudo saber después que era de menor letalidad, herramienta con la que intimidó a sus víctimas para despojarlas de objetos de valor.

José Ángel N. V. recibió un impacto de bala en la cabeza y murió de manera instantánea. Cuentan quienes lo vieron que el presunto fletero murió con la cadena de oro aún empuñada en su mano, prueba del hurto que estaba ejecutando segundos antes de ser impactado.

El caso sería tipificado como un homicidio en legítima defensa, dado que el escolta del cabildante reaccionó ante una amenaza real y directa en un establecimiento público. El cuerpo del joven de 26 años fue trasladado a Medicina Legal para los trámites correspondientes.

