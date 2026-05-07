¡Mucho ignorante! Hincha de Santa fe hizo gestos racistas a gente de Corinthians y perjudicaría al equipo

Resumen: El empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Corinthians por la Copa Libertadores en El Campín terminó envuelto en una gran polémica, luego de que circularan videos en redes sociales donde presuntos hinchas 'cardenales' realizan gestos racistas hacia la afición brasileña. Este condenable acto discriminatorio en las tribunas coronó un final de partido altamente tenso, marcado además por una fuerte trifulca en la cancha entre los jugadores, generada por las aparentes provocaciones del portero visitante. Ante estos lamentables sucesos, se espera que la Conmebol inicie una investigación disciplinaria y aplique severas sanciones al club bogotano en el marco de su política de tolerancia cero contra el racismo.

El vibrante encuentro de la Copa Libertadores disputado este miércoles entre Independiente Santa Fe y el club brasileño Corinthians terminó empañado por la polémica. Más allá del empate 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la noche se tornó oscura debido a un final caótico en la cancha y graves acusaciones de racismo en las tribunas.

La denuncia principal surgió a través de las redes sociales. La cuenta partidaria del equipo paulista, @MeuTimao, difundió imágenes donde se evidencia a dos presuntos aficionados de Santa Fe, ubicados en la tribuna oriental del estadio, realizando gestos de carácter discriminatorio y racista hacia la hinchada visitante, la cual se encontraba alojada en el sector sur. Hasta el momento, los individuos involucrados no han logrado ser identificados por las autoridades ni por el club bogotano.

Este lamentable hecho en las gradas fue el cierre de una noche de mucha tensión que también se trasladó al terreno de juego. El partido, que Santa Fe iba ganando con una anotación del experimentado delantero Hugo Rodallega, terminó igualado en los últimos minutos tras un gol de Gustavo Henrique para el conjunto visitante.

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Sin embargo, tras el pitazo final se desató una trifulca (bochorno) entre los jugadores de ambas escuadras. Varios futbolistas del equipo “cardenal” fueron a buscar airadamente a Souza, el portero de Corinthians. Según los reportes, el guardameta brasileño habría realizado constantes provocaciones hacia los hinchas locales y jugadores rivales a lo largo del encuentro. El cruce derivó en empujones y obligó a la intervención del personal de seguridad, mientras Souza debía abandonar el campo apresuradamente rumbo al camerino.

Ahora, los ojos están puestos en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Se espera que en las próximas horas se abra un expediente disciplinario y que el ente rector del fútbol sudamericano anuncie duras sanciones, como ha sido habitual en su política de tolerancia cero frente al racismo en competiciones internacionales. Por su parte, se aguardan los comunicados oficiales de las directivas de Independiente Santa Fe y de Corinthians ante estos lamentables sucesos que empañan el torneo continental.

¡Mucho ignorante! Hincha de Santa fe hizo gestos racistas a gente de Corinthians y perjudicaría al equipo