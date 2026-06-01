Resumen: Bogotá se prepara para el Mundial 2026 habilitando pantallas en El Tunal y Fontanar del Río para ver a la Selección Colombia. Hoy hay amistoso en El Campín.

Las sorpresas que armó Bogotá para ver los partidos del Mundial y el regreso al Campín

A escasos diez días para que ruede el balón en la cita del Mundial de Fútbol de 2026 en Norteamérica, la capital del país anunció un despliegue masivo para que la ciudadanía disfrute de los primeros compromisos de la Selección Colombia.

La Alcaldía Mayor, liderada por Carlos Fernando Galán, presentó de manera oficial la iniciativa denominada ‘Un equipo de 8 millones de titulares’, una estrategia institucional orientada a concentrar a los fanáticos en puntos estratégicos de la ciudad y vivir con fervor la fiesta del balompié internacional.

Bajo este lineamiento, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó la habilitación técnica de zonas especiales para hinchas en dos importantes escenarios naturales de la capital de la República.

Se trata de los parques El Tunal, ubicado en la localidad de Tunjuelito, y Fontanar del Río, en la localidad de Suba, donde se instalarán pantallas gigantes al aire libre para transmitir los juegos de la fase de grupos programados para los días 17, 23 y 27 de junio.

Lea también: La paradoja de la izquierda: ahora idolatran a Fajardo, cuando trapeaban el piso con él

La administración local enfatizó en que, dependiendo del rendimiento del seleccionado patrio, estas transmisiones se extenderán a lo largo del torneo.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Como preámbulo a la cita del Mundial, la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo disputará en la noche de este lunes 1 de junio un encuentro de carácter amistoso frente a Costa Rica.

El compromiso tendrá lugar a las 6:00 de la tarde en el gramado del Estadio Nemesio Camacho El Campín, significando el retorno del equipo de mayores masculino a la capital tras siete años de ausencia desde su última presentación en el año 2019.

Las autoridades locales ya tienen listo el dispositivo de seguridad y logística para recibir a miles de aficionados que despedirán al plantel antes de su viaje a la competición global, consolidando el ambiente previo al inicio del Mundial.

Más noticias de Bogotá