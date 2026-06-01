Resumen: En un evidente giro de conveniencia política, los sectores de la izquierda colombiana han pasado de atacar sistemáticamente a Sergio Fajardo a buscarlo con urgencia y tratarlo con respeto, tras consolidar un millón de votos en la reciente contienda electoral. Atrás quedaron los años de duras descalificaciones en los que lo tildaban de "tibio" y lo culpaban de derrotas pasadas; hoy, ante un panorama muy apretado donde esos sufragios son vitales para asegurar una victoria, la hostilidad ha sido reemplazada por llamados a la unidad y elogios hacia el exgobernador. Sin embargo, el gran interrogante que se plantea ahora es si el líder de centro y sus electores estarán dispuestos a ignorar la prolongada hostilidad del pasado para ceder ante esta repentina amabilidad motivada por la necesidad matemática.

La paradoja de la izquierda: ahora idolatran a Fajardo, cuando trapeaban el piso con él

En la política colombiana, las urgencias electorales tienen el poder de borrar rápidamente los agravios del pasado. Tras años de críticas constantes, descalificaciones y ataques sistemáticos, los sectores de la izquierda han dado un giro radical en su postura frente a Sergio Fajardo. ¿El motivo de esta repentina tregua diplomática? El exgobernador y matemático acaba de consolidar un botín nada despreciable en las urnas: un millón de votos que se han vuelto indispensables para inclinar la balanza en la contienda final.

Del señalamiento a los elogios: Un cambio de 180 grados

El contraste en el discurso es innegable para cualquier observador político. Hasta hace apenas unas semanas, la narrativa de la izquierda hacia Fajardo era de confrontación directa.

El pasado reciente: Durante años, fue el blanco predilecto de líderes progresistas. Se le etiquetó despectivamente como «tibio», se le culpó de las derrotas electorales de la izquierda por su histórica postura de voto en blanco, y sus propuestas fueron sistemáticamente minimizadas en redes sociales y debates.

El escenario actual: Con los resultados de la última jornada electoral sobre la mesa, la hostilidad ha desaparecido. Los mismos sectores que antes buscaban anularlo políticamente, hoy le extienden puentes, reconocen su importancia como líder democrático y llenan sus discursos con llamados a la «unidad» y elogios a su trayectoria como educador.

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La calculadora frente al orgullo político

La razón de este repentino respeto y consideración no es un secreto: la izquierda necesita sus votos. En un escenario electoral apretado, donde ninguna fuerza política tiene garantizada la victoria por sí sola, el millón de sufragios que aglutinó el centro liderado por Fajardo se ha convertido en el factor decisivo.

Para alcanzar la victoria, a los estrategas de la izquierda no les ha quedado más remedio que tragar entero, guardar los antiguos reproches y tenderle una alfombra roja a un sector al que antes menospreciaban.

El gran interrogante que ahora domina el panorama político es cómo reaccionará el electorado de centro. Queda por ver si Sergio Fajardo y, más importante aún, ese millón de colombianos que confiaron en él, estarán dispuestos a perdonar los ataques sistemáticos del pasado y aceptar esta repentina alianza, o si le cobrarán a la izquierda su conveniencia de última hora.

La paradoja de la izquierda: ahora idolatran a Fajardo, cuando trapeaban el piso con él

Me encontré a Fajardo en las calles de Bogotá y me dijo que él será el próximo Presidente de Colombia JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/mRfzNyMqSw — David Rozo (@DonIzquierdo_) March 11, 2022

¿Qué argumentos quieres para un tipo que lleva toda su vida proponiendo nada? Fajardo es un egocéntrico, monotemático y perezoso. Incapaz de leer la realidad política del país. Un pequeño mezquino adulador de Uribe y su legado. Otro tecnócrata más escondiendo sus posturas. — Levy Rincón (@LevyRincon) April 21, 2026