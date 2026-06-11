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Resumen: Medellín celebra el Mundial 2026 con torneos de fútbol para niños, jóvenes, adultos y personas mayores en diferentes comunas y corregimientos.

La pasión por el Mundial también se vive en Medellín con torneos de fútbol para todas las edades

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también se siente en Medellín. La Alcaldía, a través del Inder, desarrolla una serie de actividades deportivas y recreativas que reúnen a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores alrededor del fútbol, promoviendo la convivencia, el trabajo en equipo y la integración comunitaria.

Una de las iniciativas destacadas es Futvalores, un torneo de fútbol que hace parte de la estrategia Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos.

El torneo comenzó en la renovada cancha Doce de Octubre con desfiles, exhibiciones y encuentros deportivos enfocados en fortalecer valores como el respeto, la solidaridad y la sana convivencia.

La estrategia tiene presencia en cerca de 600 puntos de la ciudad y convoca a más de 19.000 participantes, consolidándose como uno de los programas recreativos más amplios de Medellín.

La subdirectora de Fomento del Inder, Juliana Vélez, destacó que la programación busca que personas de todas las edades puedan disfrutar del ambiente mundialista.

Según explicó, el Mundialito Alcaldía de Medellín 2026 inició con la participación de más de 9.000 niños y niñas en las diferentes comunas, aunque solo los mejores equipos avanzarán a las etapas finales del torneo.

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A esta programación se suma el Mundial de Fútbol Caminando, una actividad dirigida a personas mayores que hace parte de la estrategia Canas al Aire.

En esta competencia recreativa participan 16 equipos que representan a distintos países, promoviendo la actividad física, la integración social y el bienestar de los adultos mayores.

Con estas iniciativas, la Alcaldía de Medellín busca llevar el espíritu del Mundial a los barrios y corregimientos, fortaleciendo el deporte como herramienta de encuentro ciudadano, inclusión y construcción de tejido social.

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