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Resumen: Fiscalía ocupó bienes avaluados en más de $11.000 millones en Medellín por su presunta relación con casos de explotación sexual de menores y otros delitos.

Golpe a presunta red de explotación sexual de menores: Fiscalía ocupa motel en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares sobre dos bienes avaluados en más de $11.000 millones de pesos que, presuntamente, estarían relacionados con redes dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín.

Las acciones judiciales afectaron un inmueble y un establecimiento de comercio que operaba como motel en el centro de la ciudad.

Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador, estos espacios habrían sido utilizados para facilitar actividades asociadas con la explotación sexual de menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, durante diferentes procedimientos realizados en el lugar se habría evidenciado el ingreso frecuente de niñas y adolescentes, quienes presuntamente a la explotación sexual.

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Las autoridades señalaron además que, en medio de las labores investigativas, también se encontraron indicios que apuntarían a que el establecimiento era utilizado para el almacenamiento y comercialización de sustancias estupefacientes, situación que amplió el alcance de las investigaciones.

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Las medidas cautelares incluyeron embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión de los bienes.

La decisión fue adoptada por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y ejecutada con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

La intervención hace parte de las estrategias implementadas por las autoridades para afectar las finanzas de estructuras criminales vinculadas a delitos que afectan a menores de edad y combatir las economías ilícitas que operan en diferentes zonas del país.

Mientras avanza el proceso de extinción de dominio, los bienes quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar este tipo de propiedades hasta que la justicia adopte una decisión definitiva sobre su situación jurídica.

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