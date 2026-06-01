El Mundial promete llenar bares, restaurantes y centros comerciales en Bogotá

Resumen: El Mundial 2026 podría generar un impacto de $1,6 billones en la economía de Bogotá, con aumentos en ventas, consumo, gastronomía y comercio.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las proyecciones económicas apuntan a que el evento deportivo tendría un efecto significativo sobre la actividad comercial y el consumo en Bogotá.

Según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, el torneo generaría un impacto cercano a $1,6 billones sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de la capital durante el segundo y tercer trimestre del año.

La entidad señaló que el efecto económico estaría impulsado principalmente por el aumento del gasto de los hogares y por la dinámica comercial que suele acompañar los encuentros de la Selección Colombia.

Las previsiones indican que las ventas en la ciudad podrían incrementarse en aproximadamente $377 mil millones durante el desarrollo del campeonato.

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Entre los sectores que se verían más beneficiados por el Mundial 2026 aparecen los relacionados con la compra de televisores, equipos de sonido, alimentos y bebidas, productos que tradicionalmente registran una mayor demanda durante las jornadas futboleras.

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Datos del DANE muestran que durante las fechas de eliminatorias disputadas en septiembre de 2025 las ventas de televisores y equipos de sonido crecieron 22% frente al mismo periodo del año anterior, una variación considerablemente superior al promedio registrado por el comercio minorista en estas categorías, que fue de 8,4%.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico señalaron que este tipo de eventos tienen la capacidad de estimular simultáneamente sectores como el comercio, la gastronomía, la movilidad, el turismo y las plataformas digitales, generando beneficios que alcanzan tanto a grandes empresas como a pequeños negocios.

Las expectativas para los partidos de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 también son altas. De acuerdo con estimaciones de Fenalco, las ventas de televisores, alimentos y bebidas podrían aumentar entre 30% y 50% en las jornadas de competencia.

Además, para el partido de despedida de la Tricolor en el estadio El Campín, se calcula que cada persona vinculada a actividades relacionadas con el encuentro gastará en promedio $116.357, reflejando el impacto económico que puede generar un solo evento deportivo en distintos sectores de la ciudad.

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