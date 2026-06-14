Resumen: La Copa del Mundo no se detiene y este domingo 14 de junio la acción continúa con cuatro apasionantes compromisos correspondientes a los Grupos E y F

Mundial 2026: Programación y horarios para los partidos de este domingo 14 de junio

Minuto30.com .- La Copa del Mundo no se detiene y este domingo 14 de junio la acción continúa con cuatro apasionantes compromisos correspondientes a los Grupos E y F. Grandes potencias europeas, combinados americanos, africanos y asiáticos medirán fuerzas en una jornada cargada de buen fútbol.

A continuación, te presentamos la agenda completa con los horarios oficiales para Colombia:

Calendario de Partidos – Domingo 14 de junio

Lo que debes saber de la jornada

Duelo de David contra Goliat: La acción arranca al mediodía con el debut del tetracampeón del mundo, Alemania, que se enfrentará a la sorprendente selección de Curazao en el Grupo E.

Choque de estilos en el Grupo F: Países Bajos y Japón protagonizarán uno de los duelos más atractivos del día, enfrentando la naranja mecánica ante la velocidad y disciplina de los Samuráis Azules.

Presencia sudamericana: Ecuador sale a escena a las 6:00 p. m. para buscar sus primeros tres puntos frente al siempre físico y exigente combinado de Costa de Marfil.

Cierre de infarto: La jornada dominical concluirá a las 9:00 p. m. con el enfrentamiento entre Suecia y Túnez, un partido clave para las aspiraciones de ambos de cara a la clasificación.

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