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    Resumen de la jornada mundialista: Resultados y tablas de posiciones del 13 de junio

    Tras completarse los partidos programados para el sábado 13 de junio, las tablas de los Grupos B, C y D empiezan a tomar forma

    Publicado por: SoloDuque

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    Resumen de la jornada mundialista: Resultados y tablas de posiciones del 13 de junio

    Resumen: Tras completarse los partidos programados para este sábado 13 de junio, las tablas de los Grupos B, C y D empiezan a tomar forma

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    Minuto30.com .- La Copa del Mundo 2026 sigue entregando emociones. Tras completarse los partidos programados para este sábado 13 de junio, las tablas de los Grupos B, C y D empiezan a tomar forma. La jornada estuvo marcada por la paridad en varios compromisos y un sólido debut de la escuadra australiana.

    Resultados del Sábado 13 de junio

    • Grupo B: Catar 1 – 1 Suiza

    • Grupo C: Brasil 1 – 1 Marruecos

    • Grupo C: Haití 0 – 1 Escocia

    • Grupo D: Australia 2 – 0 Turquía

    Tablas de Posiciones

    Tras los partidos del día de hoy y sumando los resultados acumulados de las jornadas previas, así marchan las clasificaciones:

    Grupo B (Paridad absoluta)

    Con los dos compromisos de la primera fecha finalizados en empate (Canadá 1-1 Bosnia y Catar 1-1 Suiza), todos los integrantes se encuentran en igualdad de condiciones.

    Pos. Selección PJ PG PE PP GF GC DG Pts
    1 🇨🇦 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
    2 🇧🇦 Bosnia y Herz. 1 0 1 0 1 1 0 1
    3 🇶🇦 Catar 1 0 1 0 1 1 0 1
    4 🇨🇭 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1

    Grupo C (Escocia toma la delantera)

    Los británicos aprovecharon el empate entre sudamericanos y africanos para quedarse con el liderato solitario del grupo tras vencer a Haití.

    Pos. Selección PJ PG PE PP GF GC DG Pts
    1 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia 1 1 0 0 1 0 +1 3
    2 🇧🇷 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
    3 🇲🇦 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
    4 🇭🇹 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

    Grupo D (Dos ganadores definidos por la diferencia de gol)

    La tabla de posiciones del Grupo D queda liderada por Estados Unidos y Australia, quienes sumaron sus primeros tres puntos tras sus respectivas victorias.

    Pos. Selección PJ PG PE PP GF GC DG Pts
    1 🇺🇸 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 +3 3
    2 🇦🇺 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3
    3 🇹🇷 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0
    4 🇵🇾 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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