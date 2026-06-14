Resumen de la jornada mundialista: Resultados y tablas de posiciones del 13 de junio

Resumen: Tras completarse los partidos programados para este sábado 13 de junio, las tablas de los Grupos B, C y D empiezan a tomar forma
Minuto30.com .- La Copa del Mundo 2026 sigue entregando emociones. Tras completarse los partidos programados para este sábado 13 de junio, las tablas de los Grupos B, C y D empiezan a tomar forma. La jornada estuvo marcada por la paridad en varios compromisos y un sólido debut de la escuadra australiana.
Resultados del Sábado 13 de junio
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Grupo B: Catar 1 – 1 Suiza
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Grupo C: Brasil 1 – 1 Marruecos
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Grupo C: Haití 0 – 1 Escocia
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Grupo D: Australia 2 – 0 Turquía
Tablas de Posiciones
Tras los partidos del día de hoy y sumando los resultados acumulados de las jornadas previas, así marchan las clasificaciones:
Grupo B (Paridad absoluta)
Con los dos compromisos de la primera fecha finalizados en empate (Canadá 1-1 Bosnia y Catar 1-1 Suiza), todos los integrantes se encuentran en igualdad de condiciones.
Grupo C (Escocia toma la delantera)
Los británicos aprovecharon el empate entre sudamericanos y africanos para quedarse con el liderato solitario del grupo tras vencer a Haití.
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