¡Multas de hasta $2 millones! Medellín refuerza controles y aumenta sanciones por arrojar basuras y escombros

El Distrito de Medellín intensificó este año los controles para enfrentar la disposición inadecuada de residuos en el espacio público, lo que ha resultado en un aumento significativo de sanciones. Según las autoridades, mientras en 2024 se registraron 218 medidas correctivas, en 2025 ya se han impuesto 308 multas, un incremento del 41 %, gracias a estrategias como patrullajes, videovigilancia y el acompañamiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES).

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, destacó que durante este año se han realizado más de 2.300 intervenciones ambientales para recuperar la calidad de los espacios públicos y áreas naturales estratégicas de la ciudad.

“Hemos aumentado las sanciones por la disposición inadecuada de residuos voluminosos, escombros y basura en vía pública o en lugares de disfrute. Nuestro compromiso es fortalecer los controles y promover la cultura ciudadana, buscando que todos asumamos corresponsabilidad por mantener limpia nuestra Tacita de Plata”, indicó Ruiz.

Las multas por arrojar residuos en el espacio público pueden superar los $2 millones, según las normas vigentes. La articulación entre las secretarías de Seguridad y Convivencia y Medio Ambiente ha permitido consolidar un modelo de vigilancia que detecta infracciones en tiempo real y prioriza la atención en zonas críticas de la ciudad, actuando con rapidez frente a comportamientos que afectan la convivencia y la calidad ambiental.

El Grupo de Intervenciones Ambientales ha intensificado sus acciones en territorio, no solo con operativos sancionatorios, sino también con campañas de sensibilización para reducir la disposición inadecuada de residuos sólidos, incluidos los de Construcción y Demolición (RCD) y otros materiales voluminosos. Estas acciones buscan educar, prevenir y acompañar a los ciudadanos, mientras se aplican medidas correctivas a quienes incumplen las normas.

La Administración Distrital recordó que existe una ruta clara para la disposición de escombros. Quienes necesiten orientación sobre sitios autorizados y procedimientos adecuados pueden comunicarse con la Línea Amiga 604 444 56 36, asegurando que sus residuos sean entregados sin afectar el espacio público.

Con estas medidas, Medellín busca consolidar una ciudad más limpia, segura y respetuosa con el medio ambiente, donde la corresponsabilidad ciudadana y la acción institucional trabajen de la mano.