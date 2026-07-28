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    ¡Cayeron dos presuntos homicidas en Medellín! Uno habría asesinado a su pareja de 21 años

    Presuntos homicidas fueron capturados en Medellín. Uno es investigado por el crimen de un hombre y el otro por la muerte de su pareja.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayeron dos presuntos homicidas en Medellín! Uno habría asesinado a su pareja de 21 años

    Resumen: Dos presuntos homicidas fueron capturados en Medellín, uno de ellos señalado de asesinar a su pareja en San Antonio de Prado.

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    Dos presuntos homicidas fueron capturados en Medellín en operativos adelantados por la Alcaldía, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Uno de los detenidos es señalado de participar en el asesinato de un hombre en el sector de Lovaina, mientras que el otro habría acabado con la vida de su pareja sentimental en el corregimiento San Antonio de Prado.

    El primer procedimiento permitió la captura, mediante orden judicial, del presunto responsable del homicidio de Walter Eduardo Sánchez Villada, crimen ocurrido en Lovaina y que, según las autoridades, fue esclarecido en menos de 50 horas. La investigación estableció que el capturado, al parecer, ocultó el cuerpo de la víctima y posteriormente lo abandonó en una vía pública con el propósito de dificultar las labores de las autoridades.

    En un segundo operativo, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre señalado de presuntamente asesinar a una mujer de 21 años dentro de una vivienda en San Antonio de Prado. La intervención se produjo luego de una llamada de alerta a la línea de emergencias 123, lo que permitió a los uniformados llegar al lugar, asegurar la escena y detener al sospechoso.

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    Durante el procedimiento también fue incautada un arma de fuego que, según las primeras indagaciones, habría sido utilizada en el crimen. El elemento quedó bajo custodia de las autoridades y será sometido a análisis periciales como parte del proceso investigativo.

    Con estos resultados, las autoridades destacaron el fortalecimiento de las acciones para esclarecer delitos contra la vida y judicializar a los presuntos responsables. De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía de Medellín, en lo corrido de 2026 han sido capturados más de 140 presuntos homicidas y la ciudad registra una reducción del 24 % en los homicidios frente al mismo periodo del año anterior, como resultado del trabajo conjunto entre la administración distrital, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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