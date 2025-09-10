Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Con brocha y estuco, las mujeres transforman Medellín. Un programa las capacita en oficios de la construcción para abrirles nuevas oportunidades laborales y lograr su autonomía.

Mujeres de Medellín derriban barreras y se capacitan en estuco y pintura

Las mujeres transforman Medellín al formarse en oficios que históricamente han sido exclusivos para los hombres, como la pintura y el estuco. La iniciativa busca abrirles nuevas oportunidades laborales y ampliar sus posibilidades de autonomía económica.

Este proyecto es una alianza entre la Secretaría de las Mujeres, la Fundación Para Construir y el SENA, que busca romper barreras culturales y laborales que limitan la participación femenina en la ciudad.

La formación no se queda solo en el estuco y la pintura. El proceso también incluye el fortalecimiento de habilidades personales para potenciar el liderazgo, la confianza y la proyección de las participantes.

Con estas acciones, las mujeres transforman Medellín y demuestran que el talento y la capacidad de construir pertenecen a todos por igual, sin importar el género.

