El encuentro, correspondiente a la fecha 11 de la Liga Betplay, entre Águilas Doradas y el DIM fue pospuesto.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

La medida se da debido a la inhabilitación del estadio Alberto Grisales, donde se realizarán obras de repotenciación en una de sus tribunas.

La decisión se tomó luego de que la Comisión Local de Fútbol informara que el estadio Alberto Grisales de Rionegro no estará disponible para el encuentro.

Según se ha indicado, la razón se debe a las reparaciones en la tribuna occidental del escenario deportivo de Rionegro.

¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

El club Águilas Doradas, a través de su CEO, Fernando Salazar, comunicó que la administración municipal de Rionegro, en cabeza del alcalde Jorge Rivas, ha priorizado la seguridad de los asistentes.

«Celebramos que la administración establezca como prioridad la seguridad de los asistentes y la solución del problema», afirmó Salazar, refiriéndose a un riesgo identificado hace más de dos años y medio en la cubierta de la tribuna.

El director deportivo señaló que las obras buscan «repotenciar la tribuna» y mejorar la infraestructura del estadio.

La fecha y hora para la reprogramación del partido aún están por confirmarse, de acuerdo con la decisión que tome la Dimayor.

Aplazamiento Águilas Doradas vs Deportivo Independiente Medellín Fecha #11 Liga Betplay Dimayor 2025-ll Águilas Doradas celebra y apoya que la administración municipal de Rionegro en cabeza del alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea priorice la seguridad y solución del problema… pic.twitter.com/OCwZZDFOU2 — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) September 10, 2025

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín