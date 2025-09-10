Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    • ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro
    Por dificultades en el estadio Alberto Grisales, el partido entre Águilas Doradas y el DIM, por la fecha 11, fue aplazado. Foto: Tomada de video
    Compartir:

    • El encuentro, correspondiente a la fecha 11 de la Liga Betplay, entre Águilas Doradas y el DIM fue pospuesto.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    La medida se da debido a la inhabilitación del estadio Alberto Grisales, donde se realizarán obras de repotenciación en una de sus tribunas.

    La decisión se tomó luego de que la Comisión Local de Fútbol informara que el estadio Alberto Grisales de Rionegro no estará disponible para el encuentro.

    Según se ha indicado, la razón se debe a las reparaciones en la tribuna occidental del escenario deportivo de Rionegro.

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    El club Águilas Doradas, a través de su CEO, Fernando Salazar, comunicó que la administración municipal de Rionegro, en cabeza del alcalde Jorge Rivas, ha priorizado la seguridad de los asistentes.

    «Celebramos que la administración establezca como prioridad la seguridad de los asistentes y la solución del problema», afirmó Salazar, refiriéndose a un riesgo identificado hace más de dos años y medio en la cubierta de la tribuna.

    El director deportivo señaló que las obras buscan «repotenciar la tribuna» y mejorar la infraestructura del estadio.

    La fecha y hora para la reprogramación del partido aún están por confirmarse, de acuerdo con la decisión que tome la Dimayor.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    ¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

    ¿Vuelve Aguerre? El portero del DIM estaría listo para una noche de clásico contra Atlético Nacional

    Alianza entre DIM y Parceros: un gol por la transformación social en Medellín

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

    «Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

    «Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

    ¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

    ¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa


    [grupos] [fixture items="7"]