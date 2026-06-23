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Resumen: 45 mujeres de Medellín culminaron su formación en Mujeres Tejiendo Hogares, estrategia que fortalece la autonomía económica y los proyectos de vida.

Volvieron a creer en sus proyectos: 45 mujeres culminaron proceso de formación con Tejiendo Hogares

Un grupo de 45 mujeres cabeza de hogar de los barrios Olaya y La Cruz culminó su proceso de formación en la estrategia Mujeres Tejiendo Hogares, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Medellín que busca fortalecer la autonomía económica, el bienestar emocional y los proyectos de vida de las participantes.

El programa benefició a mujeres de sectores del noroccidente y nororiente de la ciudad, quienes durante 100 horas recibieron capacitación en áreas como cocina, mercadeo, ventas, marketing digital y estrategias comerciales.

El objetivo fue brindar herramientas que les permitan ampliar sus oportunidades de generación de ingresos y fortalecer sus capacidades personales y familiares.

La estrategia Mujeres Tejiendo Hogares también incluyó espacios de acompañamiento enfocados en el reconocimiento de habilidades, el manejo de emociones, la construcción de redes de apoyo y el fortalecimiento de la autoestima, aspectos considerados fundamentales para el desarrollo integral de las participantes.

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La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, destacó que el programa busca generar transformaciones sociales mediante el fortalecimiento de la independencia económica de las mujeres.

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Las jornadas de formación se realizaron dos veces por semana y permitieron que las beneficiarias avanzaran en la construcción de sus proyectos personales y familiares. Varias de ellas manifestaron que el proceso les brindó nuevos conocimientos para fortalecer o retomar sus emprendimientos.

La estrategia Mujeres Tejiendo Hogares se desarrolla mediante alianzas con la Fundación Imusa, Fundación Conconcreto, Fundación Saciar, el Fondo de Garantías de Antioquia y Tiendas Ara, entidades que han apoyado la formación y el acompañamiento de las beneficiarias.

Con este proceso, la alcaldía busca seguir promoviendo oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y social de las mujeres en diferentes territorios de Medellín.

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