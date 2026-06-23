Polémica por salida de juez que archivó investigación sobre esquema de Miguel Uribe

Resumen: La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó la salida del juez que ordenó la preclusión de una investigación relacionada con el esquema de protección del dirigente político.

La familia de Miguel Uribe Turbay manifestó su rechazo frente a la declaratoria de insubsistencia del mayor en retiro Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado y recientemente había ordenado la preclusión de una investigación relacionada con el jefe del esquema de protección del exsenador y excandidato presidencial.

La posición fue dada a conocer mediante un comunicado emitido por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de los familiares de Miguel Uribe Turbay.

En el documento, la defensa cuestionó que la decisión administrativa se hubiera producido poco tiempo después de concluir la audiencia en la que se resolvió archivar la investigación contra el subcomisario Víctor Gómez.

Según los abogados, resulta preocupante que la declaratoria de insubsistencia se conociera aproximadamente una hora después de finalizada la diligencia judicial en la que se determinó la preclusión del proceso por considerar que la conducta investigada no constituía delito.

Durante la audiencia, de acuerdo con lo expuesto por la defensa, el juez concluyó que el oficial investigado realizó diversas acciones para garantizar la seguridad de Miguel Uribe Turbay, pese a las dificultades operativas, las limitaciones de personal y las restricciones que enfrentaba el esquema de protección.

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Asimismo, los representantes de la familia señalaron que en la decisión judicial se habría advertido que las posibles responsabilidades relacionadas con fallas logísticas y de recursos corresponderían a otras instancias y deberían ser analizadas por la justicia ordinaria.

Los abogados indicaron que continuarán adelantando las actuaciones judiciales necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que rodearon el homicidio del dirigente político.

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Según la firma jurídica, este proceso coincide temporalmente con las recientes decisiones adoptadas dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de Miguel Uribe Turbay.

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